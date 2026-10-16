Đảng bộ Bộ Công Thương học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Sáng 16/10, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Điểm cầu trực tuyến Bộ Công Thương nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan, đơn vị…

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà Nội), kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở trên cả nước.

Tại điểm cầu Bộ Công Thương, Thường trực Đảng ủy bộ chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bộ; lãnh đạo, cấp ủy và toàn thể đảng viên các tổ chức đảng của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Thường trực Đảng ủy Bộ chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công Thương.

Tại Bộ Công Thương, Hội nghị được tổ chức tại 2 điểm cầu. Điểm cầu thứ nhất tại Hội trường tầng 7, nhà B, trụ sở Bộ Công Thương, số 54 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội; điểm cầu thứ hai tại Phòng họp 210, tầng 2, nhà B, trụ sở Bộ. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo, cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên của các cơ quan, đơn vị theo phân công của Đảng ủy Bộ Công Thương.

Ngoài 2 điểm cầu tại trụ sở Bộ, Hội nghị còn được triển khai tại các điểm cầu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương gồm các đảng bộ, chi bộ thuộc Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Hóa chất, Cục Xúc tiến thương mại, Cục Điện lực, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc Bộ, trong đó có Đảng bộ Báo Công Thương, Chi bộ Tạp chí Công Thương, Chi bộ Nhà Xuất bản Công Thương và Chi bộ Cục Thương mại điện tử.

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả.

Các đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Qua đó, bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đảng viên các tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương tham dự hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề:

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày 3 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương quán triệt Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Hội nghị cũng được tổ chức tại các điểm cầu của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày chuyên đề Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Các đảng viên tham dự hội nghị tại điểm cầu 655 Phạm Văn Đồng.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.