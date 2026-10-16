Cần có phương án bảo đảm giao thông trên Tỉnh lộ 151 khi hoạt động vận tải quặng tăng trở lại

Nỗi lo mất an toàn giao thông rình rập

Tỉnh lộ 151 là tuyến đi lại hằng ngày của người dân các xã Văn Bàn, Võ Lao và Tằng Loỏng; đồng thời phục vụ vận chuyển quặng sắt, quặng apatit và đá vật liệu từ khu vực xã Văn Bàn đến Khu công nghiệp Tằng Loỏng. Thời gian qua, khi một số mỏ khoáng sản hoạt động trở lại, lượng xe chở quặng lưu thông trên tuyến tăng cao.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên đoạn đường dài hơn 20 km từ cầu Khe Lếch đến Khu công nghiệp Tằng Loỏng, xe tải trọng lớn chở quặng thường xuyên qua lại. Bụi quặng phủ trên nhiều đoạn đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại thôn Khe Phàn, xã Văn Bàn, chị Hoàng Thị Hương cho biết chị cảm thấy lo ngại khi hằng ngày chứng kiến xe tải chạy qua khu dân cư. Một số xe chạy nhanh, nhất là xe chạy rỗng qua khu vực gần cổng trường và gờ giảm tốc.

“Xe đi rất nhanh, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rình rập. Ngay tại khu vực cổng trường, những xe chạy rỗng phóng rất nhanh, lao qua các gờ giảm tốc, phát ra tiếng động rất lớn”, chị Hương phản ánh.

Dọc Tỉnh lộ 151 có nhiều trường học, chợ dân sinh và khu vực đông người. Riêng đoạn Km13+500 - Km39+400 có 10 trường học và 03 khu chợ. Vào ngày họp chợ phiên, lượng người tập trung bình quân khoảng 3.000 - 5.000 người. Người đi bộ, phương tiện dân sinh và xe vận tải cùng lưu thông, làm tăng nguy cơ xung đột giao thông.

Mỗi ngày có hàng trăm lượt phương tiện chở quặng sắt từ mỏ Quý Xa về Khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Người dân thôn Khe Phàn, xã Văn Bàn, thường xuyên phải phun nước rửa đường do bụi quặng phủ dày.

Cô giáo Phạm Thị Thắm - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Văn Bàn, cho biết xe tải lớn thường xuyên lưu thông, việc tưới nước khiến mặt đường trơn trượt, gây nguy hiểm cho học sinh và giáo viên và người dân tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Võ Lao cho biết, các đoàn xe chở quặng lưu thông liên tục ảnh hưởng đến môi trường, đời sống người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đoạn đường từ ngã ba Khe Lếch đến Khu công nghiệp Tằng Loỏng lầy lội khi mưa, bụi bay mù mịt khi nắng.

Theo ông Đức, người dân mong cơ quan chức năng lựa chọn giải pháp tổ chức giao thông thuận tiện, an toàn, phù hợp với điều kiện khu dân cư, trường học và chợ.

Đề xuất hạn chế xe tải từ 4 trục trở lên

Theo Báo cáo số 6568/SXD-QLGT ngày 06/10/2026, ngày 02/10, Sở Xây dựng phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai và UBND các xã Tằng Loỏng, Võ Lao, Văn Bàn đã kiểm tra hiện trường, thống nhất đề xuất phương án tổ chức giao thông trên Tỉnh lộ 151.

Lãnh đạo Sở Xây dựng, lực lượng công an và chính quyền địa phương kiểm tra thực tế trên Tỉnh lộ 151 qua khu vực đông dân cư.

Đoạn tuyến được khảo sát có quy mô đường cấp IV miền núi, mặt đường rộng khoảng 6,5 m, nền đường rộng khoảng 7,5 m. Với điều kiện này, việc xe tải nặng cùng lưu thông với phương tiện dân sinh qua khu vực trường học, chợ và khu dân cư đặt ra yêu cầu kiểm soát phù hợp.

Từ kết quả khảo sát, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh chấp thuận phương án hạn chế xe tải từ 4 trục trở lên trên đoạn Km13+500 - Km39+400, trong khung giờ từ 5 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Đối với các phương tiện thuộc diện hạn chế, phương án đề xuất hướng dẫn, điều tiết lưu thông theo Tỉnh lộ 162 khi phù hợp với hướng đi và hành trình. Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, tuyến đường này có quy mô đường cấp III miền núi, có khả năng phân bổ một phần lưu lượng vận tải từ Tỉnh lộ 151.

Nguy cơ mất an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 151 đặt ra yêu cầu tổ chức phân luồng phù hợp.

Bên cạnh phương án phân luồng sang Tỉnh lộ 162, một số lái xe mong muốn được sử dụng tuyến đường chuyên dùng mỏ Quý Xa.

Anh Triệu Hồng Lai, lái xe Công ty Sản xuất và Vận tải Sơn Bách, cho rằng tuyến đường này ít nhà dân, không có trường học, thông thoáng hơn, qua đó giảm nguy cơ va chạm khi chở quặng.

Hoàn thiện phương án, tăng cường kiểm tra

Nếu được UBND tỉnh chấp thuận, Sở Xây dựng sẽ chủ trì rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ và công bố thời điểm áp dụng. Các vị trí lắp biển báo sẽ được xem xét tại đầu tuyến, ngã ba, ngã tư và đường nhánh, giúp người điều khiển phương tiện nhận biết phạm vi, thời gian hạn chế và hướng lưu thông.

Công an tỉnh phối hợp tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn giao thông và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Các địa phương liên quan tuyên truyền, thông báo tới doanh nghiệp vận tải và người tham gia giao thông. Trong thời gian đầu thực hiện, tình hình giao thông trên cả Tỉnh lộ 151 và Tỉnh lộ 162 sẽ được theo dõi để kịp thời đề xuất điều chỉnh khi cần thiết.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến.

Trong khi chờ phương án được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn. Thiếu tá Nguyễn Trung Nghĩa, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng đã huy động tối đa lực lượng tuần tra, kiểm soát lưu động, khép kín địa bàn, tập trung vào các khung giờ cao điểm; đồng thời kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe, không phủ bạt che chắn.

Kiểm tra, xử lý vi phạm là giải pháp trước mắt. Doanh nghiệp và lái xe cần tuân thủ quy định về tải trọng, kích thước thành thùng, che chắn hàng hóa và hướng dẫn giao thông; lực lượng chức năng tiếp tục giám sát, xử lý các hành vi có nguy cơ mất an toàn.

Việc tổ chức giao thông trên Tỉnh lộ 151 cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp vận tải. Khi phương án được phê duyệt, hiệu quả sẽ phụ thuộc vào việc triển khai biển báo, hướng dẫn phân luồng, kiểm tra thường xuyên và chấp hành của các đơn vị vận tải.