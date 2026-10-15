Camera ghi cảnh tài xế xe tải gây tai nạn, kéo nạn nhân khỏi gầm xe rồi bỏ chạy

Ngày 15/10, Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Hiệp khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT 747B, khiến một phụ nữ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h45 cùng ngày, một nam tài xế điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường Vĩnh Lợi, còn gọi là HL 409, theo hướng ra đường ĐT 747B.

Khi đến giao lộ Vĩnh Lợi - ĐT 747B, thuộc phường Tân Hiệp, tài xế cho xe rẽ phải về hướng vòng xoay Kim Hằng thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà K., 46 tuổi, quê Cần Thơ, điều khiển.

Cú va chạm khiến bà K. cùng chiếc xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe tải và kéo lê ra giữa đường ĐT 747B. Nạn nhân sau đó được xác định đã tử vong.

Diễn biến vụ tai nạn được camera hành trình của một ô tô lưu thông phía sau ghi lại.

Hiện trường tai nạn được camera hành trình của ôtô phía sau ghi lại. Ảnh cắt từ video

Hình ảnh cho thấy sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải xuống phương tiện để quan sát. Người này sau đó kéo nạn nhân ra khỏi gầm xe rồi quay trở lại cabin.

Đáng chú ý, khi tài xế chuẩn bị lái xe rời đi, một số người dân đã ngăn cản, yêu cầu người này xuống xe. Tuy nhiên, tài xế vẫn điều khiển xe tải rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm, thu thập dấu vết và trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh khu vực để phục vụ điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được biển số chiếc xe tải liên quan đến vụ tai nạn. Các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh danh tính, truy tìm tài xế, đồng thời làm rõ nguyên nhân và toàn bộ diễn biến vụ việc.