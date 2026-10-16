Chi tiết lộ trình 5 tuyến đường sắt đô thị mới của Hà Nội

TP Hà Nội sẽ triển khai xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 253,5 km đến 303,5 km và mục tiêu hoàn thành vào năm 2030.

UBND TP Hà Nội mới tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14. Việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của Hà Nội.

Với tổng chiều dài quy hoạch khoảng 253,5 km trải rộng trên địa bàn thành phố và sơ bộ nhu cầu vốn thực hiện gói thầu hơn 1 triệu tỷ đồng, đây là dự án hạ tầng có quy mô cực kỳ lớn, yêu cầu kỹ thuật hết sức phức tạp và thời gian thực hiện rất ngắn, đặt ra mục tiêu hoàn thiện toàn bộ trong năm 2030.

Khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt này sẽ giữ vai trò nòng cốt trong việc hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, trực tiếp giải quyết bài toán ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường đô thị và tạo nền tảng phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Theo nội dung hợp đồng được ký kết, 5 tuyến đường sắt đô thị triển khai đợt này có tổng chiều dài 253,5 km cùng hệ thống depot phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa đoàn tàu:

Tuyến số 1: Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị Thư Lâm - Sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/Sân vận động Hùng Vương.

Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An.

Tuyến số 10: Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh.

Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm.

Mạng lưới này được thiết kế để kết nối khu vực trung tâm Thủ đô với các đô thị vệ tinh, khu phát triển mới, sân bay và các đầu mối giao thông trọng điểm, thúc đẩy mô hình phát triển đô thị TOD và sử dụng hiệu quả quỹ đất.

Về mặt công nghệ, cả 5 tuyến đường sắt đô thị được áp dụng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật đồng bộ với khổ đường tiêu chuẩn 1.435 mm và công nghệ điều khiển tàu dựa trên thông tin liên lạc (CBTC). Đặc biệt, dự án hướng tới cấp độ tự động hóa cao nhất GoA4, cho phép các đoàn tàu vận hành hoàn toàn tự động không người lái theo quy trình an toàn nghiêm ngặt.

Song song đó, dự án sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong toàn bộ vòng đời công trình nhờ ứng dụng các công nghệ quản lý hiện đại như: thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED), mô hình thông tin công trình (BIM), hệ thống thông tin địa lý (GIS) và môi trường dữ liệu chung (PCDE). Thành phố cũng định hướng xây dựng Trung tâm Điều hành mạng lưới (NOCC) đa tuyến, đa công nghệ nhằm giám sát, điều phối và quản lý tập trung toàn bộ hệ thống Metro Hà Nội trong tương lai.