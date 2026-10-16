Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau kỷ niệm 13 năm thành lập

Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí Lê Thị Nhung, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, cùng đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các sở, ban, ngành.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự buổi họp mặt kỷ niệm 13 năm thành lập CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.

Được thành lập ngày 15/10/2013 với 9 thành viên ban đầu, đến nay, CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau có 37 thành viên. Không chỉ là nơi để các nữ doanh nhân gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, CLB còn là cầu nối để hội viên chung tay thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, hướng đến cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, cho biết, qua 13 năm hoạt động, CLB đã đóng góp hơn 13 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Nguồn lực này được sử dụng để thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng nhà Mái ấm tình thương, cầu giao thông nông thôn, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học và tặng quà các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, phát biểu tại buổi họp mặt, chia sẻ về những hoạt động an sinh xã hội và định hướng phát triển CLB trong thời gian tới.

Thời gian tới, CLB tiếp tục tăng cường gắn kết hội viên, mở rộng kết nối với các nữ doanh nhân, vận động thêm nguồn lực để chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của CLB, đặc biệt trong công tác an sinh xã hội. Đồng thời, bày tỏ mong muốn các nữ doanh nhân tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; duy trì, phát triển các hoạt động ý nghĩa, lan toả tinh thần sẻ chia, góp phần xây dựng CLB ngày càng vững mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi họp mặt.

Dịp này, thông qua kết nối, vận động của CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, trao bảng tượng trưng 50 phần quà, tổng trị giá 20 triệu đồng, hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau (bên trái), nhận bảng tượng trưng 50 phần quà do đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh, trao tặng.

Cũng tại buổi họp mặt, CLB trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Những suất học bổng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Thị Nhung (bên phải) và bà Nguyễn Thị Mỹ Diệp, Chủ nhiệm CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao học bổng cho sinh viên nỗ lực vượt khó.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt bánh kem mừng kỷ niệm 13 năm thành lập CLB Nữ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau.