Cận cảnh hạ thủy vòm thép 3.400 tấn cầu đi bộ sông Sài Gòn

Đêm 15/10, tại cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu), công tác hạ thủy khối vòm thép cầu đi bộ sông Sài Gòn chính thức bắt đầu. Lực lượng chức năng được triển khai phân luồng, chốt giữ an toàn đường thủy quanh khu vực cảng.

Để tiếp nhận khối kết cấu, nhà thầu huy động sà lan chuyên dụng tải trọng hơn 14.000 tấn, dài trên 100m, rộng 36m. Phương tiện được neo chặt vào cầu cảng qua hệ thống cầu dẫn để đón dàn xe vận chuyển hạng nặng.

Đúng 22h, dàn 30 module xe tự hành đa trục SPMT bắt đầu chở tổ hợp vòm thép dài 156m, cao hơn 20m, nặng 3.400 tấn nhích từng mét tiến lên boong sà lan.

Quá trình di chuyển diễn ra chậm để đội ngũ kỹ thuật liên tục đo cao độ, độ nghiêng. Khi dàn xe SPMT vừa đè tải lên cầu dẫn, mũi sà lan chịu lực nén lớn và chúi xuống. Hệ thống két dằn (ballast) tự động lập tức xả nước ở phần mũi và bơm dồn nước về phía đuôi để tạo đối trọng, giữ sà lan luôn cân bằng trên mặt nước.

Các thông số được kỹ sư theo dõi sát và điều phối liên tục qua bộ đàm.

Sau hơn 4 giờ nhích từng đoạn ngắn, toàn bộ khối kết cấu vào đúng vị trí tọa độ. Hệ thống thủy lực trên xe SPMT hạ xuống, đặt khối thép cố định lên 50 trụ kê bằng thép và bê tông bố trí sẵn trên boong. Đến 2h15 ngày 16/10, công tác hạ thủy hoàn thành.

Ông Nguyễn Văn Anh - Giám đốc Dự án cầu đi bộ cho biết, việc đưa toàn bộ kết cấu 3.400 tấn lên sà lan an toàn là kết quả sau nhiều tháng thử tải, quan trắc và tính toán kỹ lưỡng của đội ngũ kỹ sư. Trong 48 giờ tiếp theo, đơn vị thi công tập trung kéo căng các cụm cáp neo cố định hệ khung đỡ trên boong sà lan.

Sau khi hoàn tất chằng buộc, lực lượng tư vấn giám sát và Cảng vụ TPHCM sẽ kiểm tra, nghiệm thu phương án an toàn trước khi cấp phép cho phương tiện rời cảng.

Theo kế hoạch, sáng 18/10, đoàn lai dắt sẽ nhổ neo tại cảng Đông Xuyên, bắt đầu hải trình 124km đưa kết cấu vòm thép về TPHCM. Đoàn di chuyển gồm 1 tàu kéo chính công suất lớn, 2 tàu lai dắt áp mạn điều hướng và 1 tàu dự phòng.

Các phương tiện thủy trên tuyến được yêu cầu giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 5 km. Hành trình kéo dài qua vịnh Ghềnh Rái, sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè rồi vào sông Sài Gòn. Toàn đoàn chỉ di chuyển vào ban ngày và neo đậu cố định vào ban đêm để bảo đảm an toàn.

Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ cập khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm. Công tác hợp long vòm cầu chính vào các mố trụ TC01, TC02 dự kiến diễn ra trong ngày 21/10.

Để phục vụ thi công, Sở Xây dựng TPHCM thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa qua khu vực trong ngày 19/10 và cấm luồng tạm thời từ 2h đến 18h các ngày 21, 22/10. Đơn vị thi công sẽ chọn thời điểm "nước đứng" (khoảng 3 tiếng mực nước ổn định) để xoay sà lan, khớp nối kết cấu và rút hệ khung đỡ.