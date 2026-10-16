Đảng phải tiếp tục đổi mới chính mình, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV sáng 16/10, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt 3 chuyên đề: Chuyên đề 1: "Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới"; Chuyên đề 2: "Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới"; Chuyên đề 3: "Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc quán triệt 3 chuyên đề tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã tập trung quán triệt những điểm cốt lõi cần nắm vững, qua đó thống nhất nhận thức và hành động trong tổ chức thực hiện. Nội dung trình bày gồm 3 phần: Sự cần thiết và ý nghĩa chiến lược của ba nghị quyết; những tư tưởng, nội dung cốt lõi của từng nghị quyết; và những yêu cầu quan trọng trong tổ chức thực hiện.

Theo đồng chí, Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu xây dựng Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Đây vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc, vừa là đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn phát triển của đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV, đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với những thời cơ, vận hội lớn, đồng thời cũng phải giải quyết những nhiệm vụ rất nặng nề, chưa từng có tiền lệ. Việc hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, xác lập mô hình phát triển mới dựa chủ yếu vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng; cùng với những thay đổi căn bản về tổ chức bộ máy, không gian phát triển và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng hoạch định đường lối, chủ trương, năng lực tổ chức thực hiện và hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Muốn lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược đã đề ra, trước hết Đảng phải tiếp tục đổi mới chính mình, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu, thật sự ngang tầm với trọng trách lịch sử trong giai đoạn mới.

"Đây không phải là ba nghị quyết riêng lẻ, mà là ba bộ phận gắn bó hữu cơ trong một chỉnh thể thống nhất, cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa nền tảng và quyết định đối với năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tạo nền tảng vững chắc; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền tạo bước chuyển về chất trong năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, quyết định kết quả tổ chức thực hiện. Ba nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau, không thể tách rời" - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhận định.

Việc đồng thời ban hành ba nghị quyết thể hiện bước phát triển mới trong tư duy và tầm nhìn chiến lược về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hướng mạnh vào nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và năng lực quản trị quốc gia; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, chuyển những chủ trương, quyết sách đúng đắn thành kết quả phát triển thực chất, nâng cao đời sống nhân dân.

Quang cảnh hội trường.

Quán triệt những nội dung cốt lõi của 3 nghị quyết, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã khái quát tư tưởng xuyên suốt của Nghị quyết thứ nhất là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ nhằm làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn phải làm cho Đảng không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực và uy tín để lãnh đạo đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trên nền tảng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, yêu cầu đặt ra là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng. Tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết thứ hai là: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền không làm thay đổi bản chất, mục tiêu và những nguyên tắc nền tảng của Đảng, mà nhằm làm cho sự lãnh đạo của Đảng ngày càng khoa học, dân chủ, hiện đại, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Muốn thực hiện được yêu cầu đó, vấn đề có ý nghĩa quyết định là phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm. Đây chính là nội dung của Nghị quyết thứ ba: Đổi mới công tác cán bộ phải bắt đầu từ yêu cầu nhiệm vụ, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo; lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, phát huy được người có tài, có đức; khuyến khích, bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung và kịp thời thay thế người không đáp ứng yêu cầu.

"Như vậy, ba nghị quyết có trọng tâm riêng nhưng cùng hướng tới một mục tiêu thống nhất: Đảng trong sạch, vững mạnh hơn; phương thức lãnh đạo, cầm quyền khoa học, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ có chất lượng, trách nhiệm và năng lực thực thi cao hơn. Điều quyết định bây giờ là tổ chức thực hiện như thế nào để những yêu cầu đó trở thành hiện thực", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu vấn đề.

Cùng với việc ban hành ba nghị quyết, Bộ Chính trị đã xây dựng Chương trình hành động chung để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thống nhất. Chương trình hành động của Bộ Chính trị xác định 5 nhóm nhiệm vụ chung, 3 nhóm nhiệm vụ đặc thù, với tổng số 39 nhiệm vụ, trong đó có 26 nhiệm vụ xác định thời hạn hoàn thành và 13 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh ba yêu cầu quan trọng trong tổ chức thực hiện. Thứ nhất, triển khai ba nghị quyết trong một chương trình hành động thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Thứ hai, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên; coi đây là yếu tố quyết định kết quả thực hiện. Thứ ba, lấy kết quả thực tế làm thước đo, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ cơ sở.

"Điều quan trọng nhất sau hội nghị hôm nay không chỉ là nhận thức đúng, đầy đủ nội dung các nghị quyết, mà phải biến nhận thức thành hành động, biến chủ trương thành kết quả cụ thể. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải mạnh hơn; phương thức lãnh đạo phải khoa học, hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ phải có bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện tốt hơn. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, chủ động hành động, quyết tâm khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo ra những kết quả cụ thể ngay từ công việc hằng ngày", đồng chí Nguyễn Duy Ngọc lưu ý.