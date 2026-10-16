Kỳ 2: Khơi thông nguồn lực, mở hướng phát triển

* Từ quyết tâm đến hành động - Xây dựng Lai Châu phát triển xanh, nhanh, bền vững

Nếu như trong những tháng đầu nhiệm kỳ, trọng tâm được đặt vào việc cụ thể hóa Nghị quyết, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện, thì những kết quả bước đầu trong phát triển kinh tế - xã hội đang cho thấy các nguồn lực của Lai Châu từng bước được khơi thông.

Để biến lợi thế, tiềm năng thành nguồn lực phát triển, công tác xúc tiến đầu tư được tỉnh xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lai Châu năm 2026 với chủ đề “Lai Châu – Đánh thức tiềm năng, khơi nguồn cơ hội” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tại Hội nghị, tỉnh trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 19 dự án; trao 19 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng số vốn cam kết và thu hút đầu tư lên tới gần 200 nghìn tỷ đồng.

Cùng với công nghiệp, hạ tầng giao thông đang được tỉnh tập trung đầu tư, từng bước mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với các địa phương trong vùng. Tuyến đường nối thành phố Lai Châu (cũ) với cao tốc Nội Bài-Lào Cai dự kiến hoàn thành trong quý IV. Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên, kết nối Lào Cai với Lai Châu đã được triển khai. Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đang được gấp rút thực hiện. Cùng với phát triển kinh tế, Lai Châu xác định phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân là nhiệm vụ xuyên suốt. Giáo dục được ưu tiên, nhất là tại vùng khó khăn, biên giới. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ giáo viên, học sinh, tỉnh đã triển khai xây dựng 11 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 11 xã biên giới, trong đó 5 trường đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Được học tập trong ngôi trường mới, em Lù Hà Thanh, lớp 5A1, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Pa Tần phấn khởi chia sẻ: Em thấy môi trường học tập ở đây rất đầy đủ và khang trang. Học trong ngôi trường mới em cảm thấy rất vui. Em sẽ nỗ lực để đạt học sinh giỏi.

Hệ thống y tế từ tuyến tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư, kiện toàn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Tỉnh đã hoàn thành việc khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đến nay, 99,86% dân số toàn tỉnh có mặt tại địa phương được khám bệnh miễn phí. Vừa được các y, bác sỹ khám bệnh miễn phí, bà Hà Thị Thinh (bản Nà Đình, xã Mường Kim) vui mừng nói: Năm nay tôi gần 70 tuổi rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên được Đảng, Nhà nước quan tâm, tổ chức khám bệnh miễn phí chúng tôi rất phấn khởi. Sau này mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa để mọi người có sức khỏe tốt hơn.

Lĩnh vực văn hóa được quan tâm chỉ đạo theo hướng bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc các dân tộc gắn với phát triển du lịch. 7 tháng đầu năm tỉnh đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng. Cao nguyên Sìn Hồ và Đèo Ô Quy Hồ được quy hoạch khu du lịch cấp quốc gia, mở thêm dư địa phát triển mới.

Bảo đảm quốc phòng - an ninh luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, thế trận an ninh nhân dân được củng cố từ cơ sở. Công tác đối ngoại tiếp tục được mở rộng quan hệ hợp tác, nhất là với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Lào; duy trì hiệu quả hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác trên các lĩnh vực...

Nhìn lại một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, có thể khẳng định Lai Châu đã có những bước tiến dài. Ông Đinh Hữu Thỏa (Tổ trưởng Tổ dân phố số 7, phường Tân Phong) bày tỏ: Tôi nhận thấy sự thay đổi rõ nét trong công tác lãnh đạo của tỉnh. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Hệ thống chính trị hoạt động ngày càng hiệu quả. Còn anh Đoàn Quang Dũng, đoàn viên phường Tân Phong thì khẳng định: Thế hệ trẻ Lai Châu tự hào trước những chuyển mình rõ rệt của tỉnh. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo và quyết tâm đổi mới của Đảng bộ tỉnh.

Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng với những gì đã được tạo dựng trong năm đầu nhiệm kỳ, Lai Châu đang có thêm cơ sở để tiếp tục biến quyết tâm thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến những lợi thế thành động lực phát triển.