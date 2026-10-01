Bệ phóng để TP. Hồ Chí Minh phát triển

Biến thẩm quyền thành động lực phát triển

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố. Ảnh: Hoa Lê

Đây cũng là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại Kỳ họp thứ Năm HĐND thành phố khi cụ thể hoá các nội dung của luật, đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với toàn bộ hệ thống chính trị thành phố trong tổ chức thực hiện luật.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho rằng, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn khi được trao thêm thẩm quyền, công cụ và không gian phát triển mới. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là có thêm quyền hạn mà phải biến những quyền hạn Quốc hội đã trao thành cơ chế cụ thể, từ đó khơi thông nguồn lực và tạo ra kết quả phát triển thực sự.

Tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh: “Chưa bao giờ thành phố có được cơ chế mạnh mẽ, rất đặc thù như hiện nay”. Theo đó, cơ chế mới đang mở thêm dư địa để thành phố xử lý những việc tồn đọng, chủ động giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn và tạo cơ chế mới cho phát triển.

“Quyền hạn được trao là điều kiện rất quan trọng, nhưng quyền hạn không tạo ra kết quả” - Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/9: “Chưa bao giờ thành phố có được cơ chế mạnh mẽ, rất đặc thù như hiện nay”. Ảnh: Hoa Lê

Theo Bí thư Thành ủy, nếu luật đã trao quyền nhưng thành phố chậm cụ thể hóa; nghị quyết được ban hành nhưng khó thực hiện; chính sách có nhưng người dân, doanh nghiệp không tiếp cận được thì những quyền hạn đó chưa thực sự tạo ra giá trị. Luật không thể làm thay bộ máy thực thi, nghị quyết cũng không thể tự mình tạo ra sự phát triển. Yếu tố quyết định vẫn là năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng cán bộ được giao nhiệm vụ.

Thông điệp này cũng đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ban hành chính sách sang tổ chức thực thi, lấy kết quả thực tế làm thước đo. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động triển khai nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm, không né tránh, đùn đẩy; đồng thời tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cụ thể hóa cơ chế, rõ người, rõ việc, rõ kết quả

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố. Ảnh: Hoa Lê

Để đưa Luật Phát triển đô thị nhanh chóng đi vào cuộc sống, TP. Hồ Chí Minh đang tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản cụ thể hóa, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Đến nay, HĐND thành phố đã thông qua 24 nghị quyết cụ thể hóa luật; UBND thành phố dự kiến ban hành 22 quyết định, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cơ chế, chính sách mới. Yêu cầu đặt ra là mỗi nghị quyết, quyết định phải xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, người chịu trách nhiệm, thời hạn thực hiện, nguồn lực và thước đo cụ thể về kết quả đầu ra. Các sở, ngành, địa phương phải chủ động triển khai những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, không chờ đến khi phát sinh vướng mắc mới xử lý; kịp thời tháo gỡ khó khăn hoặc báo cáo UBND thành phố đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Việc triển khai luật cần hướng đến những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như: quản lý hạ tầng, tài nguyên; khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển không gian ngầm, mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD); quy hoạch, kiến trúc; y tế, giáo dục và đầu tư. Đây là những lĩnh vực có tác động lớn đến không gian phát triển, khả năng huy động nguồn lực và chất lượng sống của người dân.

Các đại biểu HĐND biểu quyết thông qua các nghị quyết cụ thể hoá Luật Phát triển đô thị tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND thành phố. Ảnh: Hoa Lê

Tinh thần này cũng được Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh. Theo đó, nghị quyết được thông qua mới chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng hơn là tổ chức thực hiện nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho thành phố, người dân và doanh nghiệp.

Đối với các nghị quyết triển khai Luật Phát triển đô thị, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và sản phẩm đầu ra; đồng thời gắn kết quả thực hiện với đánh giá bằng chỉ số hiệu quả công việc (KPI). Các cơ chế, chính sách mới phải được triển khai thống nhất, kịp thời, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Ưu tiên tháo gỡ “điểm nghẽn”, giải quyết vấn đề dân sinh

TP. Hồ Chí Minh sắp vận hành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng. Ảnh: Hoa Lê

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai Luật Phát triển đô thị là cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới thành giải pháp thiết thực, tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh xác định ưu tiên tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án hạ tầng cấp bách. Quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, đúng đối tượng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đồng thời chú trọng điều kiện sống và sinh kế của người dân tại nơi ở mới, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Cùng với tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, thành phố tập trung triển khai các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã được HĐND thành phố thông qua, hướng tới hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo với hệ sinh thái hoàn thiện, thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tạo động lực nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Các chính sách về y tế, giáo dục và an sinh xã hội cũng được chú trọng triển khai đúng đối tượng, đúng thời hạn, bảo đảm người dân được thụ hưởng.

Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phải xác định rõ vấn đề cấp thiết cần giải quyết, nhóm đối tượng chịu tác động, phương thức thực hiện và thời hạn hoàn thành; đồng thời lấy kết quả thực tế, lợi ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của chính sách.

Chủ tịch HĐND thành phố Võ Văn Minh khẳng định, mỗi chính sách phải bảo đảm tính pháp lý, khả thi và hiệu quả thực chất. Từ nay đến cuối năm 2026, HĐND thành phố dự kiến tiếp tục tổ chức hai kỳ họp để xem xét, thông qua các nghị quyết còn lại. Qua đó, từng bước đưa Luật Phát triển đô thị vào cuộc sống, đổi mới phương thức quản trị, khơi thông nguồn lực, tạo động lực để TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững.