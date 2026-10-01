Phiên họp thứ 12 Thường trực HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự phiên họp có các đồng chí: Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đào Tài Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cho ý kiến vào các tờ trình, công văn của UBND tỉnh, gồm: Đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Sơn La; đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 51/2023/NQ-HĐND ngày 10/1/2023 của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến đối với đề nghị tổ chức Kỳ họp chuyên đề thứ 4, dự kiến xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quy định về thành lập, nội dung, mức chi kinh phí và bảo đảm điều kiện hoạt động đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; sửa đổi quy định về mức chi cho công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng lũ, thiên tai bản Tảo Ván Mới, xã Chiềng Hoa; thông qua danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất; điều chỉnh diện tích, thông tin các dự án thu hồi đất và hủy bỏ danh mục dự án Nhà nước thu hồi đất đã được thông qua.

Đồng chí Lò Minh Hùng phát biểu kết luận tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lò Minh Hùng thống nhất với các nội dung UBND tỉnh đề nghị xây dựng dự thảo nghị quyết. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn chỉnh tờ trình, dự thảo nghị quyết và hồ sơ liên quan, gửi các Ban HĐND tỉnh thẩm tra đúng thời gian theo quy chế phối hợp; rà soát đầy đủ các nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tiễn để chủ động xây dựng nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến tham gia tại phiên họp, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh hoàn thiện dự thảo các nội dung đảm bảo nội dung, thể thức theo quy định; đôn đốc, chuẩn bị các hồ sơ dự kiến trình kỳ họp theo quy định.