Chính phủ giao gần 900 nghìn căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội tại xã Thanh Yên do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng đô thị số 6 - Điện Biên (thuộc Tổng công ty Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên) thực hiện. (Ảnh: Nhà đầu tư)

Đây là nội dung tại Nghị quyết số 303/NQ-CP ngày 30/9/2026 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành. Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026.

Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê

Việc giao chỉ tiêu mới được Chính phủ xác định là một trong những giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, trong đó nhà ở cho thuê được ưu tiên phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người dân, người lao động.

Theo Nghị quyết, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Chính phủ đánh giá, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, công tác phát triển nhà ở xã hội đã có chuyển biến tích cực. Thể chế, chính sách từng bước được hoàn thiện, góp phần tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, xây dựng và bảo đảm tiến độ thực hiện Đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu so nhu cầu. Cơ cấu sản phẩm còn tập trung nhiều vào nhà ở để sở hữu, trong khi nhu cầu thuê nhà với giá phù hợp của người lao động tại các đô thị, khu công nghiệp còn lớn.

Nghị quyết xác định ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê có hạ tầng đồng bộ tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), các vùng động lực và hành lang kinh tế quan trọng.

Chính phủ yêu cầu ưu tiên bố trí quỹ đất sạch, nguồn vốn ngân sách nhà nước thông qua Quỹ nhà ở của địa phương để phát triển nhà ở cho thuê; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội, trong đó khuyến khích các doanh nghiệp bất động sản có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm xã hội tham gia phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Đưa dự án nhà ở xã hội vào “luồng xanh”

Dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được đưa vào sử dụng. (Ảnh: Thế Anh)

Theo chỉ tiêu được Chính phủ giao, Thành phố Hồ Chí Minh phát triển 181.257 căn trong giai đoạn 2026-2030; Hà Nội 84.000 căn; Đồng Nai 60.054 căn; Hải Phòng 32.850 căn; Đà Nẵng 26.279 căn; Cần Thơ 13.250 căn và Huế 10.600 căn.

Các địa phương căn cứ chỉ tiêu được giao để đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, tổ chức triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt chỉ tiêu, góp phần thực hiện mục tiêu chung của cả nước.

Đối với các dự án đã khởi công xây dựng, địa phương có trách nhiệm đôn đốc chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý tại Nghị quyết là đưa các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”.

Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng và môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Các địa phương được yêu cầu rà soát, bố trí đủ quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đồng thời, nghiên cứu chỉ đạo các chủ đầu tư tăng tỷ trọng nhà ở xã hội cho thuê, cho thuê mua, giảm tỷ trọng nhà ở để bán.

Chính phủ cũng có cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư đã có sẵn quỹ đất sạch phù hợp quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có đủ năng lực tài chính đề xuất dự án để thực hiện giao chủ đầu tư theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai của các địa phương, định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, ngành liên quan và địa phương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; đồng thời tăng cường giám sát của cộng đồng để các công trình, dự án được thực hiện đúng quy hoạch, thiết kế, bảo đảm chất lượng, tránh thất thoát, lãng phí.