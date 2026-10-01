Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp xúc cử tri 8 phường tỉnh Thanh Hóa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh với cử tri phường Hạc Thành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh và các ĐBQH tại buổi tiếp xúc cử tri.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành, kết nối trực tuyến tới điểm cầu tại các phường.

ĐBQH Phan Thị Thùy Linh, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XVI thông tin về chương trình kỳ họp thứ Hai.

ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thông tin về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời thông tin các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã được các bộ, ngành Trung ương xem xét, trả lời.

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri 8 phường kiến nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị và triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đồng thời có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính, tránh để tài sản công dôi dư bị bỏ hoang, gây lãng phí.

Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu chuyển đổi công năng những cơ sở phù hợp thành trường học, công viên, bãi đỗ xe và các công trình phục vụ cộng đồng.

Cử tri phường Hạc Thành phát biểu kiến nghị tại hội nghị.

Một nội dung được cử tri quan tâm là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án.

Theo đó, cử tri đề nghị quá trình thực hiện phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp; đặc biệt, nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Công tác giải phóng mặt bằng cần được nhìn nhận không chỉ là việc thực hiện chính sách bồi thường, mà phải gắn với tái thiết cuộc sống, tạo sinh kế và bảo đảm an sinh lâu dài cho người dân bị ảnh hưởng.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện phương án tuyển sinh đại học, bảo đảm có lộ trình phù hợp để học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục chủ động thích ứng; đồng thời khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng “học thật, thi thật”.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm bảo đảm an toàn thực phẩm đối với suất ăn học đường, nâng cao chất lượng chăm sóc học sinh.

Cử tri các phường cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nghiên cứu mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư gắn với quản trị địa phương, quản trị số, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Đồng thời, cử tri kiến nghị quan tâm chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, bởi sau sắp xếp địa giới hành chính, khối lượng công việc và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Trước tình trạng xâm thực bờ biển diễn biến phức tạp, cử tri phường Sầm Sơn đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương nghiên cứu các giải pháp đồng bộ, căn cơ, lâu dài nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu tác động của xâm thực, bảo vệ không gian đô thị, hạ tầng và sinh kế của người dân.

Cử tri cũng đề nghị tiếp tục cải thiện chế độ tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm địa bàn sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu với cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn của cử tri 8 phường. Đồng thời nhấn mạnh, các ý kiến tại hội nghị là kênh thông tin quan trọng để ĐBQH nắm bắt đầy đủ hơn những vấn đề đang đặt ra từ cơ sở; qua đó tham gia vào quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện.

Cử tri phường Hạc Thành dự hội nghị.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh và địa phương, cần phân loại, xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, tránh tình trạng kiến nghị kéo dài nhưng chậm được xử lý.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường đối thoại, giải quyết từ cơ sở những vấn đề chính đáng của Nhân dân; trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời tạo dư địa và động lực mới cho phát triển.

Cử tri phường Hạc Thành dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh khẳng định, các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, chuyển tải đầy đủ những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát quá trình xem xét, giải quyết, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống.