Tăng trưởng GRDP của TP.HCM quý 3 đạt 10,08%

Theo báo cáo từ cơ quan Thống kê TP.HCM, mức tăng tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM (GRDP) quý 3 đạt 9,86% so với cùng kỳ, nếu không tính dầu khí, mức tăng là 10,08%.

Trong quý 3, động lực tăng trưởng chủ yếu, đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng GRDP của TP.HCM là dịch vụ, với mức tăng 9,95%, đóng góp 51,9% vào tăng trưởng GRDP.

Tăng trưởng tích cực trong quý 3 đã góp phần đưa GRDP 9 tháng năm 2026 của TP.HCM tăng 9,06% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ dầu khí, mức tăng là 9,16%.

Nếu không tính dầu khí, mức tăng trưởng GRDP của TP.HCM trong 9 tháng năm 2026 là 9,16%.

Tính chung trong 9 tháng, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, với mức tăng 9,27%, chiếm 51,8% GRDP và đóng góp 53,6% vào mức tăng chung. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu tăng 9,54%, chiếm 47,1% GRDP và đóng góp 49,6% vào tăng trưởng GRDP của TP.HCM.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,18%, chiếm 35,8% GRDP và đóng góp 35,2% vào mức tăng chung.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,12%, đóng góp 0,7% vào mức tăng GRDP.

Theo ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố, tăng trưởng kinh tế quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 của Thành phố đạt mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Dù vậy, so với mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 trên 10% thì còn khoảng cách khá xa, và áp lực hoàn thành kịch bản tăng trưởng đang dồn lên quý 4.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tính toán trong quý cuối cùng của năm, tăng trưởng phải ở mức rất cao, từ 13,5% trở lên mới đảm bảo mục tiêu.

Dù áp lực tăng trưởng quý cuối năm rất lớn, nhưng TP.HCM vẫn có cơ sở để kỳ vọng đặt mức tăng trưởng cao, bởi đây thường là quý tăng trưởng mạnh nhất của kinh tế Thành phố.

Quý cuối năm có lực đẩy rất lớn từ mùa lễ hội, mua sắm và lễ Tết, các sự kiện diễn ra liên tục kích cầu tiêu dùng. Thành phố coi đây là cơ hội kích cầu tiêu dùng lớn, nhất là các ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Thống kê trong 5 năm gần đây, tăng trưởng GRDP của TP.HCM quý 4 luôn ở mức cao và cao nhất năm.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng đang có dư địa tốt nhờ đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và đầu tư tư nhân. Cùng với đó là tận dụng tốt hơn các Hiệp định thương mại tự do để tăng tốc xuất khẩu.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, áp lực tăng trưởng GRDP đang dồn lên quý cuối cùng của năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thành ủy TP.HCM ngày 22/9, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang yêu cầu dồn sức thực hiện 3 chỉ tiêu lớn là đảm bảo tăng trưởng GRDP 10,7%; thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng và giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, các chỉ tiêu này là thách thức vô cùng lớn với Thành phố nhưng cơ hội đạt được không phải là không có. Trong đó, quý 4 của năm luôn là quý có tốc độ tăng trưởng cao, có khả năng tạo ra sự bứt phá mạnh nhất.

Đặc biệt, từ ngày 1/10, Luật Phát triển đô thị có hiệu lực, cùng hàng loạt các nghị quyết HĐND Thành phố vừa thông qua, sẽ góp phần tháo gỡ ngay những vướng mắc tồn đọng. Rất nhiều nhà đầu tư, nhiều sở ngành, địa phương đang chờ đợi không khí mới cùng Thành phố.

Bí thư Trần Lưu Quang cũng nhấn mạnh TP.HCM đóng góp khoảng 24% GDP của cả nước. Nếu TP.HCM tăng 1% GRDP thì sẽ đóng góp khoảng 0,55% cho tăng trưởng của cả nước. Ngược lại, nếu tăng trưởng của Thành phố giảm 1%, thì 33 tỉnh thành phố còn lại, mỗi tỉnh phải gánh thêm khoảng 0,25 điểm phần trăm để bù. Vì vậy, Thành phố tuyệt đối không được lùi bước.