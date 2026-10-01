Vĩnh Long phát động cao điểm 90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 1.10, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động cao điểm “90 ngày đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2026”, phấn đấu đến ngày 31.1.2027 hoàn thành giải ngân 100% vốn được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang khảo sát công trình trọng điểm của tỉnh. Ảnh: Trà Vinh

Theo kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để tháo gỡ các “điểm nghẽn”. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư… trong tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Ngoài ra, tỉnh tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xếp loại thi đua, khen thưởng và kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, kế hoạch sẽ được triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến các xã, phường, gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm những tháng cuối năm 2026 của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từng đơn vị phải thực hiện nghiêm theo nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các dự án theo từng lĩnh vực phụ trách, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Giao cho chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án khẩn trương rà soát cụ thể từng công trình, dự án; xác định số vốn còn phải giải ngân, tiến độ giải ngân theo từng mốc thời gian; phân công cụ thể cá nhân trực tiếp phụ trách và đăng ký kết quả thực hiện, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra, đánh giá trách nhiệm.

Trong quá trình thực hiện cần phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới tư duy, cách làm trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; chủ động nghiên cứu, áp dụng các giải pháp phù hợp, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Các ngành chức năng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đặc biệt đối với các dự án trọng điểm, dự án đang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Tập trung xử lý dứt điểm từng trường hợp cụ thể, bảo đảm bàn giao mặt bằng đáp ứng yêu cầu tổ chức thi công và giải ngân vốn.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên rà soát khả năng giải ngân, kịp thời đề xuất điều chỉnh, điều chuyển vốn từ dự án có tiến độ thấp, không có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ tốt, nhu cầu bổ sung vốn. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thi công, nghiệm thu, thanh toán, không để dồn hồ sơ vào cuối năm…

Thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé kết hợp khán đài đua Ghe Ngo tại Vĩnh Long. Ảnh: Trà Vinh

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn của Vĩnh Long được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 13.845 tỉ đồng. Đến ngày 30.8, tỉnh giải ngân khoảng 6.522 tỉ đồng, đạt 45,6% kế hoạch, bằng 120,8% so cùng kỳ. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 31.10 giải ngân tối thiểu 70%; ngày 30.11 đạt 80%; ngày 31.12 đạt 90% và đến ngày 31.1.2027 đạt 100%.

Hiện, tỉnh tập trung triển khai các công trình giao thông trọng điểm như: cầu Ba Lai 6, cầu Tam Bình, đường kết nối từ đường tỉnh 905 đến đường tỉnh 901, tuyến đường từ Quốc lộ 53 đến Khu công nghiệp Hòa Phú, cầu Đại Ngãi, cầu Ba Lai 8 và cầu Đình Khao. Ngoài ra, chuẩn bị đầu tư cầu Cửa Đại, cầu Cổ Chiên 2, tuyến đường bộ ven biển và tuyến cao tốc TP.HCM - Vĩnh Long - Cần Thơ - Cà Mau…