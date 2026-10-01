Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Vấn đề đảm bảo không gian văn hóa, thể thao và sinh hoạt chung tại các khu đô thị vừa được Thường trực HĐND TP Hà Nội đưa ra thảo luận tại phiên giải trình về việc đầu tư, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

Theo quy chuẩn hiện hành, diện tích nhà sinh hoạt cộng đồng được quy định tối thiểu 0,8 m²/hộ. Dù các dự án xây dựng mới cơ bản tuân thủ đầy đủ, nhưng tại nhiều khu chung cư xây dựng ở giai đoạn trước, tình trạng thiếu hụt diện tích phục vụ dân sinh vẫn còn tồn tại.

Thông tin về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết, qua kiểm tra, rà soát sơ bộ, toàn thành phố hiện thiếu hơn 5.000m² diện tích sinh hoạt cộng đồng, nằm phân bổ rải rác ở các dự án cũ.

Để khắc phục khoảng trống này, thời gian qua, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư và ban quản trị tòa nhà tiến hành đo đạc, rà soát từng vị trí. Kết quả bước đầu, cơ quan chức năng đã thống kê và bổ sung diện tích tại 74 điểm; trong đó nhiều không gian có diện tích nhỏ cũng được tận dụng tối đa để đáp ứng nhu cầu hội họp, gắn kết cộng đồng của người dân.

Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Nhằm tháo gỡ dứt điểm bài toán thiếu mặt bằng tại từng dự án cụ thể, ngành Xây dựng Thủ đô đã áp dụng linh hoạt nhiều phương án như sau:

Chuyển đổi diện tích kinh doanh sang phục vụ cộng đồng: Điển hình tại khu CT1A khu đô thị Việt Hưng, trên cơ sở đề xuất của chính quyền cơ sở, Sở Xây dựng đã báo cáo UBND thành phố chấp thuận chuyển 120m² sàn kinh doanh dịch vụ thành nhà sinh hoạt chung cho cư dân.

Xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng: Tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, qua công tác thanh tra và làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, diện tích phục vụ cộng đồng trước đây chưa được bố trí nay đã được hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu của các tòa nhà.

Quy hoạch không gian lân cận trong bán kính 300m: Đối với những khu chung cư có khuôn viên chật hẹp, không thể mở rộng tại chỗ, Sở Xây dựng đang nghiên cứu phương án bố trí các điểm sinh hoạt ở khu vực phụ cận, bảo đảm bán kính phục vụ không quá 300m để người dân đi lại thuận tiện.

Song song với việc tìm kiếm mặt bằng mới, đại diện Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các xã, phường nâng cao vai trò giám sát quá trình quản lý, sử dụng sau khi bàn giao cho ban quản trị, tránh tình trạng nhà sinh hoạt cộng đồng bị bỏ không hoặc khai thác kém hiệu quả.

Về định hướng lâu dài, Hà Nội xác định không gian công cộng là một cấu phần trọng yếu trong Quy hoạch Thủ đô. Sở Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đối với các xã, phường để phân bổ quỹ đất đồng bộ ngay từ khâu quy hoạch chi tiết.

Đặc biệt, nhằm bù đắp cho khu vực nội đô lịch sử vốn khan hiếm quỹ đất, thành phố ưu tiên nguồn lực từ việc di dời các cơ quan, đơn vị, nhà máy không còn phù hợp. Thống kê sơ bộ có 58 cơ sở thuộc diện di dời với tổng diện tích khoảng 243ha; trong đó, thành phố dự kiến dành tới 228ha hoàn toàn cho các công trình, thiết chế văn hóa, thể thao và tiện ích công cộng.

Tận dụng các cơ chế đặc thù từ Luật Thủ đô, Sở Xây dựng cũng sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng bộ quy chuẩn riêng, tạo hành lang pháp lý chuẩn mực và bền vững cho không gian sinh hoạt cộng đồng tại các khu chung cư trên địa bàn thành phố.