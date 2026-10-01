Cần Thơ còn hơn 1,2 triệu thửa đất cần hoàn thiện dữ liệu

Khoảng 760.000 thửa còn phải làm sạch

Chiều 1/10, TP Cần Thơ họp sơ kết Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 2959/KH-BNNMT-BCA ngày 29/3/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về tăng cường đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ điều hành cuộc họp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn thành phố có khoảng 1.996.799 thửa đất. Đến ngày 30/9, đã cập nhật, bổ sung và đồng bộ 1.441.350 thửa.

Trong số này, 681.189 thửa thuộc nhóm 1, cơ bản “đúng - đủ - sạch - sống”; 760.161 thửa thuộc nhóm 2, cần tiếp tục bổ sung, chuẩn hóa dữ liệu. So với thời điểm ban đầu, khối lượng dữ liệu được cập nhật, đồng bộ tăng thêm 304.506 thửa.

Ông Nguyễn Văn Đời, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Cần Thơ, cho biết để nâng chất lượng dữ liệu, đơn vị đã cập nhật hồ sơ quét cho 1.329.669 thửa, dữ liệu không gian cho 1.289.494 thửa. Dữ liệu thuộc tính được bổ sung cho 794.514/1.110.279 thửa.

Riêng 760.161 thửa nhóm 2 còn 151.856 thửa cần bổ sung dữ liệu không gian, 111.681 thửa cần bổ sung hồ sơ quét và 315.765 thửa cần cập nhật đầy đủ dữ liệu thuộc tính.

Một khối lượng lớn khác là 526.100 thửa thuộc nhóm 3, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, chủ yếu trên địa bàn Hậu Giang cũ. Đến ngày 29/9, đã thực hiện trên 85.914 thửa, tích hợp vào hệ thống VNPT iLIS để giám sát, kiểm duyệt, tương đương 16,33%.

Theo kế hoạch, Cần Thơ phấn đấu cơ bản hoàn thành các phần việc trên trước ngày 30/11/2026. Cùng với hoàn thiện dữ liệu đất đai, thành phố đang đối soát thông tin người sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong 34.129 trường hợp có thông tin sai lệch, cơ quan chức năng đã hoàn thành đối soát 100%.

Đối với 314.641 dữ liệu không tìm thấy, các xã, phường phối hợp cơ quan công an và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thu thập thông tin thực tế. Đến ngày 30/9 đã thu thập 213.885 trường hợp, tương đương 67,98%; số còn lại phải hoàn thành trước ngày 10/10.

Ông Nguyễn Văn Trường, Phó trưởng Thuế TP Cần Thơ, cho rằng cần tiếp tục cập nhật các biến động về người sử dụng đất vào cơ sở dữ liệu, nhất là các trường hợp giao dịch, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế.

Các trường hợp thừa kế cần được rà soát, đối chiếu, xác định đầy đủ người sử dụng đất, người được nhận thừa kế và tình trạng hoàn tất thủ tục đăng ký biến động.

Theo đại diện Chi nhánh khu vực 24 Văn phòng Đăng ký đất đai, đơn vị đã thực hiện khoảng 82% khối lượng hồ sơ và 79% dữ liệu không gian. Do số lượng thửa đất lớn, hồ sơ giấy cũ còn nhiều, đơn vị đang tăng cường nhân lực, tổ chức làm thêm giờ để đẩy nhanh tiến độ.

Tại xã Phong Điền, địa phương đang rà soát các trường hợp còn thiếu thông tin. Khó khăn chủ yếu là người sử dụng đất cư trú ngoài địa bàn, cần sự phối hợp của lực lượng công an để xác minh.

Thành phố tiếp tục tập trung hoàn thiện dữ liệu nhóm 2, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đối với 526.100 thửa nhóm 3 và xử lý các trường hợp chưa xác định được thông tin, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Cán bộ đo đạc phục vụ hạ tầng, giao thông tuyến QL91B.

Kiểm soát tiến độ từng tuần

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai cử cán bộ trực tiếp phối hợp với các xã, phường để rà soát, hoàn thiện dữ liệu.

Theo ông Hoàng Anh, các đơn vị phải thường xuyên đánh giá tiến độ, xác định rõ phần việc còn tồn tại, nhân lực và đơn vị phụ trách. Có thời điểm các đơn vị xử lý hơn 4.900 thửa đất/ngày, vì vậy cần tổ chức lực lượng phù hợp để duy trì tiến độ.

Tăng cường phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với chính quyền cơ sở, tập trung xử lý các trường hợp còn thiếu thông tin và thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Công an thành phố, các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, lập tiến độ chi tiết theo tuần, xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, đơn vị chịu trách nhiệm và nguồn lực thực hiện.

Ông Trần Chí Hùng yêu cầu nhanh chóng đồng bộ dữ liệu.

Ông Hùng yêu cầu tiếp tục đồng bộ dữ liệu đối với các trường hợp đã đủ điều kiện, đồng thời làm sạch, bổ sung những dữ liệu chưa đáp ứng tiêu chí. Những trường hợp chưa đủ điều kiện xác thực phải được lập danh sách riêng, xác định rõ nguyên nhân và hướng xử lý.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố, tiến độ phải gắn với từng địa bàn, từng nhóm nhiệm vụ và được kiểm tra thường xuyên cả về khối lượng lẫn chất lượng. Mốc 30/11 là thời điểm quan trọng, do đó các đơn vị phải tập trung nhân lực để cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.

Dữ liệu đất đai Cần Thơ đến 30/9/2026 1.996.799 thửa: Tổng số thửa đất.

1.441.350 thửa: Đã đồng bộ Trung ương, tương đương 72,18%.

681.189 thửa: Nhóm 1.

760.161 thửa: Nhóm 2, cần tiếp tục hoàn thiện.

526.100 thửa: Nhóm 3, chưa xây dựng cơ sở dữ liệu.

1.289.494 thửa: Đã bổ sung dữ liệu không gian.

1.329.669 thửa: Đã cập nhật hồ sơ quét.

794.514 thửa: Đã bổ sung dữ liệu thuộc tính.