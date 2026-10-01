Lãnh đạo CPMB đốc thúc tiến độ TBA 220kV Sầm Sơn và Đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn

Theo báo cáo tiến độ tại hiện trường, đối với phần đường dây đấu nối, các đơn vị đã hoàn thành 111/111 vị trí phần đào đúc móng, tiếp địa và dựng cột. Về phần kéo dây, đã hoàn thành 45/56 khoảng néo và đang tiếp tục thi công 3 khoảng néo.

Ông Nguyễn Văn Tình - Quyền Giám đốc cùng đoàn công tác CPMB trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc tại công trường

Tại khu vực đường dây TBA 220kV Sầm Sơn, công tác xây dựng đang được khẩn trương triển khai. Hiện tại, móng máy biến áp AT1 đã hoàn thành. Các hạng mục kiến trúc như nhà nghỉ ca, nhà trạm bơm và nhà bảo vệ đều đang thi công tô trát hoàn thiện với khối lượng đạt từ 90% đến 99%. Nhà điều khiển đã tô trát hoàn thiện và đang trong giai đoạn ốp lát, bả sơn tường. Về phần san nền, khối lượng đắp nền đường đạt khoảng 70%, đắp cát sân trạm đạt khoảng 40% và đắp đất đạt 19%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án vẫn đang gặp trở ngại trong công tác bàn giao mặt bằng. Tại phần đường dây TBA 220kV Sầm Sơn, hiện vẫn còn vướng mắc tại 2 hộ gia đình. Mặc dù đã nhận tiền bồi thường, các hộ dân này chưa cho thi công với lý do chưa được UBND phường Nam Sầm Sơn cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với lô đất tái định cư.

Xác định tháng 12/2026 là mốc thời gian đặc biệt quan trọng để đóng điện dự án đường dây TBA 220kV Sầm Sơn, Lãnh đạo Ban đã trực tiếp quán triệt và đưa ra các quyết sách "nóng" nhằm tháo gỡ điểm nghẽn ngay tại thực địa. Trọng tâm trước mắt là các đơn vị thi công phải dồn toàn lực, đảm bảo hoàn thành dứt điểm phần đường dây chậm nhất vào ngày 10/10/2026. Đồng thời, để đảm bảo tính khả thi và bám sát thực trạng thi công hiện tại, Phòng Kỹ thuật được giao nhiệm vụ chủ trì rà soát, tính toán lại phương án đóng điện.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa dọc tuyến đường dây 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn

Bên cạnh sức nóng trên công trường, công tác quản lý vật tư và hồ sơ thủ tục cũng được siết chặt. Lãnh đạo Ban đã yêu cầu Phòng Vật tư phải cử nhân sự trực tiếp chủ trì công tác giao nhận vật tư, thiết bị đưa vào nhà điều khiển. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản, nhà điều khiển được yêu cầu phải khẩn trương lắp đặt hệ thống cửa trước khi tập kết thiết bị.

Nhằm đẩy nhanh các khâu trung gian, tạo luồng công việc xuyên suốt, Phòng Kỹ thuật sẽ trực tiếp thay thế Phòng Thẩm định để chủ trì rà soát lại toàn bộ hồ sơ Phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đối với các nhà thầu, bắt buộc phải hoàn thiện các hồ sơ liên quan song song, đồng bộ với quá trình thi công tại hiện trường thay vì dồn ứ lại phía sau. Để có cơ sở điều hành sát sao trong thời gian tới, chậm nhất đến ngày 29/09, các đơn vị phải đệ trình bằng văn bản bản tiến độ thi công chi tiết cho từng hạng mục.