TPHCM thành lập Tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm

Ngày 1-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) họp phiên thứ 15. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp còn có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; cùng các đồng chí Phó Trưởng Ban và thành viên Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp thứ 15. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chỉ đạo tổ chức phiên họp lần thứ 15 nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và hoạt động 9 tháng đầu năm; thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026.

Theo Ban Chỉ đạo, trong 9 tháng đầu năm, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực, toàn diện, quyết liệt và đi vào chiều sâu. Công tác kiểm tra, giám sát chủ động đi trước một bước, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm (đất đai, đầu tư công, tài sản công).

Các cơ quan chức năng đã chủ động, phối hợp nhịp nhàng hơn trong việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giám định, định giá, thu hồi tài sản. Từ đó góp phần đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Sang báo cáo tại phiên họp. ﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Công tác phòng, chống lãng phí được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường thực hiện và ngày càng lan tỏa rõ nét. Chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các cơ quan chức năng đã chủ động tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Qua đó đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể đã kết thúc theo dõi, chỉ đạo 6 vụ án, 2 vụ việc; đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 2 vụ việc.

Đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu kết luận phiên họp thứ 15. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ban Chỉ đạo xác định những tháng cuối năm 2026 là thời điểm tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của năm với khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm bước vào giai đoạn cần xử lý dứt điểm.

Vì vậy, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tập trung cao độ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm hoàn thành toàn diện chương trình công tác năm. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu công; các quy định về công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình, chuyển đổi vị trí công tác và các giải pháp phòng ngừa khác, đảm bảo cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật và tháo gỡ vướng mắc thể chế và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của Luật Phát triển đô thị.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu, xử lý dứt điểm các các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài và cơ sở nhà, đất dôi dư. Rà soát chính xác toàn bộ dự án chậm tiến độ, công trình tồn đọng và các cơ sở nhà, đất bỏ trống, xuống cấp. Kiên quyết xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân vi phạm theo kết luận thanh tra.

Trong đó, hoàn thành dứt điểm trong năm 2026 việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã có phương án xử lý, đặc biệt là các dự án trọng điểm Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi (Dự án giải quyết ngập do triều và Dự án đoạn tuyến Phạm Văn Đồng – nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1).

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ giải quyết đối với các vụ án, vụ việc còn lại thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; nghiên cứu đề xuất một số vụ án, vụ việc điển hình để chỉ đạo xử lý, rút ra bài học phòng ngừa.

Ban Chỉ đạo thống nhất thành lập Tổ giám sát công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; kết thúc theo dõi, chỉ đạo đối với 1 vụ án và 2 vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo do đã kết thúc việc xử lý theo quy định pháp luật.