'Bán lúa non', nhiều dự án nhà ở xã hội ở An Giang bị tuýt còi

Sở Xây dựng tỉnh An Giang giai đoạn 1/1/2023 đến 31/7/2024 chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm của địa phương để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển NOXH trên phạm vi địa bàn, vi phạm Nghị định của Chính phủ về phát triển quản lý NOXH; tham mưu chưa đạt chỉ tiêu phát triển NOXH theo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Đề án phát triển NOXH trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030; chưa thường xuyên tham mưu UBND tỉnh kiểm tra, thanh tra về NOXH đối với 252 căn nhà chung cư dẫn đến hết thời gian thực hiện dự án…

Dự án NOXH Khu đô thị Tây Bắc.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 1/1/2023 đến 31/7/2024 chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định cụ thể về cơ chế khuyến khích, ưu đãi thêm của địa phương để kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển NOXH trên phạm vi địa bàn, vi phạm Nghị định của Chính phủ về phát triển quản lý NOXH; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2025 chậm 42 tháng và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2024 chậm 6 tháng so với thời hạn quy định (trước ngày 31/12/2023); vi phạm Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Không tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở các năm 2021, 2022, 2023 (trong đó có NOXH) và tham mưu chưa đạt chỉ tiêu phát triển NOXH theo Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NOXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030". Chưa tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm liên quan đến việc đầu tư xây dựng, bán, cho thuê, cho thuê mua NOXH ... trên địa bàn.

Từ ngày 1/8/2024 đến ngày 1/7/2025, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang chưa tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định cụ thể và công bố công khai các tiêu chuẩn, đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua NOXH trên địa bàn. Tham mưu UBND tỉnh bố trí diện tích đất xây dựng NOXH tại Dự án Khu đô thị Tây Bắc không đảm bảo tỷ lệ 20% diện tích đất ở, vi phạm Nghị định của Chính phủ. Việc ban hành văn bản trả lời chủ đầu tư về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán không đảm bảo thời hạn quy định đối với Dự án NOXH Khu đô thị Tây Bắc, vi phạm Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014. Có 4 đợt phản hồi kết quả kiểm tra xét duyệt đối tượng cho chủ đầu tư đối với Dự án Khu đô thị Tây Bắc không đảm bảo thời hạn 15 ngày làm việc.

Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang ban hành văn bản về việc thẩm định và chấp thuận phương án giá bán tạm tính có bao gồm khoản lệ phí trước bạ 0,5% đối với Dự án Tuyến dân cư đường số 02, vi phạm Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị định của Chính phủ. Chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh đúng đối tượng, đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH đối với 2 dự án Khu đô thị Tây Bắc, Dự án Tuyến dân cư Đường số 2 do Công ty Cổ phần tập đoàn CIC làm chủ đầu tư, dẫn đến 7 đối tượng (2 đối tượng Khu đô thị Tây Bắc, 5 đối tượng Dự án Tuyến dân cư Đường số 02) đã có đất ở, nhà ở nhưng được xét duyệt mua NOXH và 27 đối tượng (Khu đô thị Tây Bắc) có nộp thuế thu nhập thường xuyên hoặc có thu nhập trên 15 triệu đồng/tháng nhưng được xét duyệt mua NOXH.

Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá.

Sở Xây dựng tỉnh An Giang (sau sắp xếp đơn vị hành chính) đã ban hành văn bản trả lời chủ đầu tư về việc thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán không đảm bảo thời hạn quy định đối với Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, vi phạm Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản. Việc thông báo mở bán NOXH đối với Dự án Khu đô thị Phú Cường Phú Quý, thời gian tiếp nhận hồ sơ trong thông báo chưa bảo đảm theo quy định. Chưa thực hiện hết trách nhiệm trong việc kiểm tra, xác minh đúng đối tượng, đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH đối với 2 dự án (Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, Dự án Tuyến dân cư Đường số 2) do Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC làm chủ đầu tư, dẫn đến 6 đối tượng (5 đối tượng thuộc Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá, 1 đối tượng thuộc Dự án Tuyến dân cư Đường số 2) có tên trong Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất nhưng được xét duyệt mua NOXH, vi phạm Nghị định của Chính phủ và Luật Nhà ở.

Công ty Cổ phần Tập đoàn CIC đã bố trí quỹ đất dành để phát triển NOXH thuộc Khu đô thị lấn biển Tây Bắc chưa đảm bảo tỷ lệ 20% trong tổng diện tích đất ở (Chủ đầu tư thống nhất sẽ bố trí quỹ đất để bổ sung xây dựng NOXH tại văn bản vào ngày 18/8/2026). Cung cấp thông tin có liên quan đến 3 dự án gửi Sở Xây dựng để công bố công khai thiếu thông tin về thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký và không đăng tải thông tin có liên quan đến 2 dự án ít nhất 1 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương. Thiếu kiểm tra hồ sơ đăng ký mua NOXH đối với 3 dự án do công ty làm chủ đầu tư, dẫn đến 13 đối tượng có đất ở, nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng được xét duyệt mua NOXH và 27 đối tượng có nộp thuế thu nhập thường xuyên nhưng được xét duyệt mua NOXH. Chủ đầu tư đã bán 121/1.011 căn NOXH tại Dự án Khu đô thị Tây Bắc có giá bán cao hơn giá bán tạm tính. Dự án Khu đô thị Tây Bắc và Dự án Tuyến dân cư Đường số 2: chủ đầu tư không lập danh sách các đối tượng (bao gồm cả các thành viên trong hộ) đã được mua NOXH gửi về Sở Xây dựng để công bố công khai trong vòng 30 ngày làm việc và lưu trữ để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra và không công bố công khai danh sách này tại trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại sàn giao dịch bất động sản hoặc Trang thông tin điện tử về NOXH.

Dự án Khu đô thị Tây Bắc chậm thực hiện kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư và chưa được cơ quan nhà nước kiểm tra giá bán, nhưng ký biên bản thanh lý 823 hợp đồng mua bán NOXH. Dự án TDC Đường số 2 và Dự án Dự án Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung tâm thương mại Rạch Giá: Chủ đầu tư không niêm yết công khai danh sách căn hộ đã bán (đã ký hợp đồng), danh sách căn hộ còn lại tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua NOXH, trụ sở làm việc của chủ đầu tư và tại sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư để người dân có nhu cầu biết và đăng ký mua NOXH tại dự án; ký văn bản thỏa thuận giữ chỗ với 86 đối tượng mua NOXH trước khi có thông báo của Sở Xây dựng về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; ký hợp đồng mua bán NOXH hình thành trong tương lai với đối tượng có nội dung giá bán bao gồm khoản lệ phí trước bạ…

Chi nhánh Công ty Cổ phần Tổ chức nhà Quốc gia Bình Dương tại An Giang thiếu kiểm tra hồ sơ đăng ký mua NOXH, dẫn đến 13 cá nhân đã có nhà ở thuộc sở hữu của mình, nhưng kê khai chưa có nhà ở, sau đó được cơ quan, tổ chức xác nhận đủ điều kiện mua NOXH. Chưa nộp tiền sử dụng đất đối với căn L19-2 (NOXH bán giá thương mại) vi phạm Nghị định của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất. Ký hợp đồng với 269 người mua NOXH có giá cao hơn giá thẩm định (tạm tính) của Sở Xây dựng với số tiền trên 16,2 tỷ đồng.

Đối với 252 căn nhà chung cư chưa xây dựng đã hết thời gian tiến độ thực hiện dự án. Chậm thực hiện kiểm toán, quyết toán vốn đầu tư và chưa được cơ quan nhà nước kiểm tra giá bán đối với 637 căn nhà liền kế.

Đối tượng được hưởng chính sách NOXH: Có 2 đối tượng kê khai đăng ký mua NOXH không đúng thực tế về đối tượng (1 công chức; 1 người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhưng kê khai là người thu nhập thấp tại khu vực đô thị). Có 40 đối tượng kê khai không đúng thực tế về điều kiện (13 về đất ở, nhà ở, 27 về thu nhập) được hưởng chính sách hỗ trợ về NOXH; có 11 đối tượng mua NOXH không trực tiếp sử dụng mà cho người khác mượn hoặc cho thuê là chưa phù hợp theo chủ trương, quan điểm, mục tiêu của Nhà nước.

Có 14 cơ quan, tổ chức xác nhận điều kiện hưởng chính sách về NOXH chưa đúng quy định cho 22 trường hợp tại Dự án Khu đô thị Tây Bắc; Có 3 cơ quan, tổ chức xác nhận điều kiện hưởng chính sách về NOXH chưa đúng quy định cho 2 trường hợp tại Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa

Thanh tra tỉnh An Giang chuyển thông tin vụ việc các đối tượng kê khai không trung thực để hưởng chính sách NOXH, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách Nhà nước về tiền sử dụng đất và công chức thuộc Sở Xây dựng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra về đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách NOXH, có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách Nhà nước về tiền sử dụng đất.