Cụ ông 78 tuổi sống trong căn nhà ngập rác trị giá 50 tỷ, ăn bữa 5.000 đồng

Đồ đạc bốc mùi chất đầy nhà

Trong căn nhà ẩm thấp bao quanh bởi cây cối mọc um tùm, đồ đạc bị vứt ngổn ngang, quần áo, giày dép cũ nát bốc mùi hôi khó chịu, những vỏ hộp natto (đậu lên men) được xếp chồng từng đống cao qua đầu người.

Giữa đống bừa bộn đó, cụ ông Yoshihisa Maeda (78 tuổi) mặc chiếc quần mua ở cửa hàng đồ cũ với giá 100 yên (khoảng 17.000 đồng), khoác chiếc áo nhặt được đang chuẩn bị bữa tối với túi giá đỗ vỏn vẹn 31 yên (5.000 đồng).

Cụ ông 78 tuổi bên trong căn nhà ngổn ngang đồ đạc cũ. Ảnh: New-postseven

Theo New-postseven, mặc dù căn hộ trông khá rộng nhưng bên trong gần như không còn khoảng trống. Một phần sàn bị sập hoàn toàn. Giày dép, quần áo được cụ ông nhặt ngoài đường nằm rải rác khắp nơi.

Căn nhà cũng không có điều hòa, hệ thống gas bị hỏng đã lâu. Chăn đệm được cất trong tủ suốt 25 năm. Nhưng trái ngược với vẻ hoang tàn, tạm bợ ấy, mảnh đất dưới căn nhà lại là một khối tài sản khổng lồ. Bởi, nó được toạ lạc ở Yoyogi - trung tâm thủ đô Tokyo, nơi giá bất động sản vô cùng đắt đỏ.

Nằm giữa khu phố đắt đỏ bậc nhất, căn nhà của ông Maeda nổi bật với cây cối mọc bao quanhẢnh: New-postseven

Dựa trên giá đất công bố tại khu vực, ước tính mảnh đất rộng gần 200m2 của ông có giá khoảng 300 triệu yên, tương đương khoảng 50 tỷ đồng.

Sống nhờ tiền của cháu, nhất quyết không bán đất

Cuộc sống hàng ngày của chủ nhân mảnh đất hàng chục tỷ đồng cũng giản dị đến khó tin. Ông Maeda chia sẻ, trước đây ông thường ăn hành tây, nhưng do gần đây hành tây tăng giá nên ông chuyển qua ăn giá đỗ với natto. Ông cũng nấu cơm nhão như cháo trong chiếc nồi cũ để bảo quản được lâu hơn.

Ảnh: New-postseven

Không chỉ vậy, ngay cả chiếc bát dùng để ăn cơm hàng ngày cũng do ông nhặt được cách đây 2 năm.

Ở tuổi 78, ông Maeda cao khoảng 1,7m nhưng chỉ nặng 40kg. Lần gần nhất cụ ông mắc bệnh là năm 1985 do bị viêm tuỵ. Kể từ đó cho đến nay đã hơn 40 năm, ông không đến bệnh viện hay khám sức khoẻ thêm một lần nào khác.

Không chỉ cách sinh hoạt khác thường, cuộc đời ông Maeda cũng có nhiều điều đặc biệt. Ông cho biết, tổng thời gian mình từng đi làm chỉ khoảng 2 năm rưỡi. Vì gần như không làm việc nên hiện ông không có lương hưu.

Cụ ông cho biết mình sống dựa vào trợ cấp của một người cháu. Ảnh: New-postseven

Nguồn chi tiêu hiện tại của ông Maeda chủ yếu do một người cháu chu cấp. Mỗi tháng, người này gửi cho ông 50.000 yên (khoảng 8,5 triệu đồng). Ngoài ra, ông còn nhận thêm 200.000 yên 2 lần mỗi năm, tức tổng số tiền để trang trải cuộc sống khoảng hơn 1 triệu yên/năm.

Dù chi tiêu tiết kiệm và sống giữa căn nhà ngập đồ đạc, ông Maeda lại không hoàn toàn khép mình với thế giới bên ngoài. Tháng 7 năm nay, ông khoe mình có một chuyến đi kéo dài 5 ngày 4 đêm đến Hiroshima và Kokura. Ở Hiroshima, thay vì thuê khách sạn, ông ngủ tại một quán cà phê truyện tranh quen thuộc và tỏ ra rất vui với trải nghiệm đó.

Ông Maeda vẫn sử dụng chiếc điện thoại cũ kỹ từ cách đây hàng chục năm. Ảnh: New-postseven

Khi được hỏi về mảnh đất trị giá 300 triệu yên và dự định bán đi để thay đổi cuộc sống tuổi già, ngay lập tức cụ ông từ chối với lý do việc đó "quá phiền phức". Với ông Maeda, nơi này gắn liền với ký ức từ khi ông sinh ra và lớn lên, chứng kiến Yoyogi thay đổi suốt nhiều thập kỷ.

Nhiều năm trôi qua, giá đất tăng cao và căn nhà cũ kỹ của ông Maeda trở thành một hình ảnh đối lập với những bất động sản đắt đỏ xung quanh. Thế nhưng cụ ông này chỉ tập trung vào cuộc sống giản dị, tách biệt mà không mảy may quan tâm đến khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng mình đang sở hữu.