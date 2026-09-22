"Bệ phóng" cho những kỳ thủ nhí

Hơn 3 năm qua, ô bàn cờ vuông vắn đã trở thành người bạn thân thiết, gắn bó không thể thiếu của em Vương Đình Gia Bảo (lớp 9A, trường THCS Lê Hồng Phong, phường Yên Bái). Từ những ngày đầu chỉ là niềm yêu thích khi theo dõi các trận đấu trí qua màn ảnh nhỏ, Gia Bảo quyết tâm học cờ vua và rèn luyện mỗi ngày. Trải qua quá trình dài gắn bó và thử thách bản thân với bộ môn này, em nhận thấy những chuyển biến tích cực trong tư duy và học tập của chính mình.

Cờ vua đã trở thành niềm đam mê yêu thích của Gia Bảo (áo trắng).

Chia sẻ về hành trình theo đuổi niềm đam mê, Gia Bảo cho biết: "Sau khi chơi môn cờ vua em thấy mình điềm tĩnh hơn và có khả năng tập trung cho những vấn đề sâu sắc hơn, điều đó giúp ích rất nhiều cho em trong học tập".

Câu lạc bộ Cờ vua thuộc Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh đang là ngôi nhà chung ấm áp, nơi nuôi dưỡng đam mê của nhiều học sinh mỗi dịp hè cũng như duy trì đều đặn hai buổi cuối tuần trong suốt năm học.

Chính thức được đưa vào hoạt động dài hạn từ tháng 1/2026, câu lạc bộ nhanh chóng trở thành điểm hẹn, mang lại sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em phát triển toàn diện tư duy logic, khả năng lập luận và sự nhạy bén trong mọi tình huống.

Tham gia câu lạc bộ em được dạy cách đấu chiến thuật, giúp cải thiện tốc độ chơi cũng như kỹ năng thi đấu, từ đó tư duy nhanh nhạy hơn và ứng phó tốt hơn trong các trận đấu. Em Phạm Thanh Trúc ( lớp 8C2, trường THCS Lê Hồng Phong - Phân hiệu Nguyễn Du)

Để có được tư duy sắc bén, những nước cờ chuẩn xác và kỹ năng thi đấu vững vàng, mỗi học viên khi đến với câu lạc bộ đều được tiếp cận với giáo án bài bản, khoa học. Từ những bước đi cơ bản dành cho người mới bắt đầu đến các chiến thuật nâng cao, các đòn phối hợp tấn công đa dạng và rèn luyện tâm lý thi đấu vững vàng đều được các huấn luyện viên truyền đạt tận tâm, sát sao.

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Bảy - người trực tiếp đồng hành, hướng dẫn và dìu dắt các học viên nhí.

Nhờ sự kiên trì, miệt mài cùng phương pháp giảng dạy thực tế, các học viên đã gặt hái được thành tích cao khi tham gia tranh tài tại Giải Cờ vua thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Lào Cai năm 2026 được tổ chức vào những ngày tháng 9 vừa qua.

Tại giải đấu, các thành viên Câu lạc bộ Cờ vua đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành tổng cộng 5 giải thưởng với 1 giải Nhất nội dung đơn Nam lứa tuổi U10-11, 1 giải Nhì lứa tuổi U14-15, 1 giải Nhì và 2 giải Ba ở nội dung đồng đội nam.

Những tấm huy chương không chỉ là phần thưởng cho cá nhân các em mà còn là minh chứng cho chất lượng đào tạo thể thao trí tuệ tại trung tâm.

Kỳ thủ nhí Nguyễn Huy Hoàng đoạt giải Nhất nội dung đơn nam lứa tuổi U10-11 tại giải đấu.

Nhìn lại chặng đường rèn luyện vất vả và những thành tích đã đạt được, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Bảy, người trực tiếp đồng hành hướng dẫn và dạy bảo các em không giấu được niềm tự hào: "Tôi rất vui vì qua giải đấu các em đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là bản lĩnh và tâm lý thi đấu vững vàng – yếu tố quyết định thành bại trên bàn cờ. Kết quả đó là minh chứng cho sự cố gắng của toàn đội. Thời gian tới, tôi mong muốn và hy vọng phong trào cờ vua của tỉnh nhà sẽ tiếp tục lan tỏa rộng khắp, tạo thêm nhiều sân chơi lớn để các kỳ thủ nhí có cơ hội cọ xát và trưởng thành hơn”.

Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Bảy luôn nhiệt tình truyền dạy và sát sao với từng học viên.

Khép lại một mùa giải thành công với những tấm huy chương tự hào, dư âm để lại không chỉ là niềm vui chiến thắng mà còn là niềm tin vào thế hệ kỳ thủ nhí đầy triển vọng. Bằng tâm huyết của những người "gieo hạt" và sự đồng hành của "bệ phóng" Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi, phong trào cờ vua tỉnh nhà hứa hẹn sẽ còn vươn xa hơn nữa, trở thành điểm tựa vững chắc cho những tài năng tỏa sáng trong tương lai gần.