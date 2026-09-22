Dương Thị Vân: 'Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Trung Quốc'

Tiền vệ Dương Thị Vân cùng các đồng đội duy trì tinh thần thoải mái trong quá trình chuẩn bị

Tại buổi tập ngày 22.9, không khí của ĐT nữ Việt Nam khá thoải mái sau khi hoàn thành mục tiêu giành quyền vào tứ kết. Trước đó, trận hòa 0-0 với Thái Lan ở lượt cuối bảng E đã giúp thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc giành vé đi tiếp.

“Hiện tại, toàn đội rất phấn khởi và thoải mái sau khi giành vé vào tứ kết. Về thể lực, toàn đội sẽ cố gắng hồi phục thật tốt để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”, Dương Thị Vân chia sẻ.

Thử thách tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất là chủ nhà Trung Quốc. Đây là đối thủ ĐT nữ Việt Nam đã có dịp chạm trán trong quá trình tập huấn trước ASIAD 2026, vì vậy Ban huấn luyện cũng có thêm những dữ liệu cần thiết để xây dựng phương án cho cuộc tái đấu.

Theo Dương Thị Vân, sự chênh lệch về trình độ là điều ĐT nữ Việt Nam phải nhìn nhận rõ ràng, nhưng không vì thế mà các cầu thủ mất đi quyết tâm.

“Đối với Trung Quốc, rõ ràng họ hơn chúng ta về nhiều mặt, từ thể hình, thể lực đến kỹ chiến thuật. Tuy nhiên, điều đó không làm cả đội nản lòng. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tâm lý và quyết tâm cao nhất để có thể giành được kết quả tốt nhất”, tiền vệ sinh năm 1994 cho biết.

Là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của ĐT, Dương Thị Vân cho rằng việc lựa chọn cách tiếp cận phù hợp sẽ có ý nghĩa quan trọng trước một đối thủ mạnh như Trung Quốc. Bên cạnh kinh nghiệm của các cầu thủ, cô đặt niềm tin vào những phương án mà Ban huấn luyện chuẩn bị cho trận đấu.

“Bản thân tôi cũng đã có nhiều kinh nghiệm thi đấu với các đối thủ quốc tế. Bên cạnh đó, Ban huấn luyện sẽ đưa ra những chiến thuật hợp lý. Tôi nghĩ toàn đội sẽ có sự chuẩn bị thật tốt để bước vào trận đấu với Trung Quốc và hướng tới một thế trận phù hợp”, Dương Thị Vân nói.

ASIAD 2026 cũng diễn ra trong giai đoạn ĐT nữ Việt Nam có nhiều thay đổi về lực lượng. Những cầu thủ trẻ đang dần được trao thêm cơ hội bên cạnh các gương mặt giàu kinh nghiệm. Cùng với đó, toàn đội phải thích nghi với những yêu cầu chuyên môn mới từ Ban huấn luyện.

Theo Dương Thị Vân, quá trình chuyển giao đòi hỏi các thành viên phải nỗ lực nhiều hơn để tìm được sự gắn kết. Với vai trò của một cầu thủ kỳ cựu, cô cũng muốn góp phần giúp các đồng đội trẻ thêm tự tin cả trong tập luyện, thi đấu lẫn sinh hoạt.

“ĐT đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và Ban huấn luyện mới cũng có những chiến thuật mới. Toàn đội đang rất cố gắng để bắt nhịp và hoàn thiện mọi thứ.

Tôi sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để gắn kết các thành viên, cả trong sân lẫn ngoài sân, để mọi người có thể tự tin chơi bóng và thể hiện những gì tốt nhất của mình”, Dương Thị Vân bày tỏ, đồng thời mong người hâm mộ tiếp tục đồng hành cùng ĐT.

ĐT nữ Việt Nam tích cực tập luyện, chuẩn bị cho trận tứ kết gặp chủ nhà Trung Quốc tại ASIAD 2026

Đây là kỳ ASIAD thứ hai trong sự nghiệp của Dương Thị Vân. So với lần tham dự trước khi ĐT nữ Việt Nam dừng bước ở vòng bảng, việc tiến vào tứ kết lần này mang đến cho tiền vệ sinh năm 1994 những cảm nhận tích cực.

“Đây là một đấu trường khó. Ở kỳ trước, chúng tôi đã dừng bước từ vòng bảng, còn lần này đội đã tiến sâu hơn và đó cũng là một tín hiệu tốt. Tôi nghĩ toàn đội sẽ thi đấu với tâm lý thoải mái, qua đó có thể thể hiện ngày càng tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo”, Dương Thị Vân nhấn mạnh.

Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng của ĐT nữ Việt Nam là hồi phục thể lực và hoàn thiện phương án chiến thuật. Với một đối thủ mạnh như Trung Quốc, sự tập trung, tính kỷ luật cùng khả năng tận dụng cơ hội sẽ là những yếu tố quan trọng để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hướng tới màn trình diễn tốt nhất tại tứ kết.