Barca nhìn Ferran Torres bùng nổ

Hơn một tháng trước, việc Ferran Torres rời Barcelona không tạo ra cảm giác đội bóng xứ Catalonia vừa mất một nhân vật không thể thay thế. Barca thu về gần 50 triệu euro, làm mới hàng công và trao vị trí cho những lựa chọn phù hợp hơn với kế hoạch dài hạn.

Nhưng bóng đá luôn có cách khiến những quyết định tưởng như hợp lý trở nên đáng bàn chỉ sau vài tuần. Ferran Torres đang ghi bàn liên tục tại PSG, trong khi Anthony Gordon, một trong những cầu thủ được Barcelona đưa về để tái cấu trúc hàng công, vẫn chưa có bàn đầu tiên.

Ferran Torres đã ghi 7 bàn cho PSG kể từ đầu mùa. Anh lập hat-trick ngay trận đầu tiên tại Champions League trong màu áo mới, rồi tiếp tục xuất hiện trên bảng tỷ số ở những trận tiếp theo. Với một cầu thủ chỉ gia nhập PSG giữa tháng 8, tốc độ hòa nhập ấy khó có thể bị xem nhẹ.

Gordon lại tạo ra một câu chuyện khác. Tuyển thủ Anh chưa ghi bàn nhưng đã có 5 kiến tạo, cho thấy ảnh hưởng của anh không thể chỉ được đo bằng số lần đưa bóng vào lưới.

Chính sự khác biệt ấy khiến câu chuyện thú vị. Barcelona không đơn giản bán Ferran Torres để mua một cầu thủ khác ghi nhiều bàn hơn. Họ thay đổi cách xây dựng hàng công, chấp nhận đánh đổi một cầu thủ đã chứng minh khả năng săn bàn để lấy một mẫu tiền đạo đem lại những phẩm chất khác.

Vấn đề là Ferran Torres đang khiến sự đánh đổi ấy trở nên khó đánh giá hơn dự kiến.

Ferran Torres đã thay đổi trước khi đến Paris

Dễ nhất là giải thích phong độ hiện tại bằng môi trường mới. Ferran Torres rời Barcelona, gặp Luis Enrique và lập tức trở thành một tiền đạo khác. Nhưng cách nhìn đó bỏ qua một chi tiết quan trọng: sự thay đổi của Ferran Torres đã bắt đầu từ trước khi anh sang PSG.

Mùa 2025/26, Ferran Torres ghi 21 bàn và có 3 kiến tạo sau 49 lần ra sân cho Barcelona trên mọi đấu trường. Riêng La Liga, anh ghi 16 bàn, ngang Lamine Yamal trong cuộc đua dành cho những chân sút Tây Ban Nha.

Ferran Torres ghi 21 bàn cho Barcelona mùa 2025/26 trước khi chuyển sang PSG.

Những con số ấy cho thấy Barcelona không bán đi một tiền đạo đang sa sút. Họ chia tay cầu thủ vừa trải qua một trong những mùa giải hiệu quả nhất sự nghiệp.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở cách Ferran Torres ghi bàn. Trong những năm đầu tại Camp Nou, cầu thủ người Tây Ban Nha thường được nhìn như một tiền đạo đa năng hơn là một chân sút thực thụ. Anh có thể đá cánh phải, cánh trái hoặc trung phong, nhưng chính sự đa năng ấy đôi khi khiến vai trò trở nên thiếu rõ ràng.

Ferran Torres không phải mẫu cầu thủ thường xuyên thắng đối thủ bằng những pha rê bóng. Anh cũng không phải trung phong có thể làm điểm tựa trong mọi tình huống. Giá trị lớn nhất của anh nằm ở những chuyển động không bóng, khả năng xuất hiện đúng thời điểm trong vùng cấm và phản ứng nhanh với khoảng trống.

Khi được sử dụng gần khung thành hơn, những phẩm chất đó bắt đầu chuyển hóa thành bàn thắng. Ferran Torres không cần trở thành một tiền đạo hoàn toàn khác. Anh chỉ cần được đặt vào vị trí cho phép mình làm ít việc hơn nhưng làm đúng thứ mình giỏi nhất.

PSG đang hưởng lợi từ quá trình ấy. Trong hệ thống của Luis Enrique, Ferran Torres không phải liên tục nhận bóng ngoài biên rồi tự tạo ra khác biệt. Anh có thể tập trung nhiều hơn vào việc tấn công khoảng trống, di chuyển sau lưng hậu vệ và xuất hiện trong khu vực nguy hiểm.

Hat-trick tại Champions League là hình ảnh tiêu biểu. Ferran Torres ghi 3 bàn chỉ trong 26 phút. Đó không phải màn trình diễn của một cầu thủ đột nhiên tìm thấy khả năng ghi bàn sau khi rời Barcelona, mà là sự tiếp nối của xu hướng đã xuất hiện ở Camp Nou mùa trước.

Barcelona mua một thứ khác bàn thắng

Nếu chỉ đặt 7 bàn của Ferran Torres cạnh con số 0 của Gordon, Barcelona rõ ràng trông giống bên thua trong thương vụ. Nhưng bóng đá không vận hành đơn giản như bảng thống kê bàn thắng.

Gordon được đưa về với giá 70 triệu euro, kèm 10 triệu euro phụ phí. Đó là khoản đầu tư lớn hơn số tiền Barcelona thu được từ Ferran Torres, nhưng đội bóng xứ Catalonia không mua tuyển thủ Anh chỉ để thay số bàn thắng của người tiền nhiệm.

Barcelona vẫn ghi bàn đều sau khi Ferran Torres ra đi, khiến việc đánh giá thương vụ không thể chỉ dựa vào thống kê cá nhân.

Năm kiến tạo cho thấy Gordon đang mang lại một dạng giá trị khác. Anh có thể kéo giãn hàng thủ, pressing với cường độ cao, di chuyển rộng và tạo khoảng trống cho những cầu thủ xung quanh. Trong hệ thống có Lamine Yamal và Raphinha, Barca không nhất thiết cần mọi tiền đạo đều phải trở thành người kết thúc.

Quan trọng hơn, Barcelona hiện chưa thiếu bàn thắng. Đội bóng của Hansi Flick ghi 28 bàn sau 6 vòng La Liga, sau đó tiếp tục thắng Sevilla 3-1. Raphinha đã có 12 bàn tại giải, trong khi hàng công vẫn tạo ra lượng cơ hội lớn.

Đó là lý do chưa thể nói Barcelona sai khi bán Ferran Torres. Một đội bóng không đánh giá thương vụ chỉ bằng phong độ của cầu thủ rời đi. Họ phải nhìn vào cách toàn bộ hệ thống hoạt động sau quyết định ấy.

Nếu Barca vẫn ghi bàn đều, Gordon tiếp tục kiến tạo và những cầu thủ tấn công khác được hưởng lợi, việc Ferran Torres tỏa sáng tại Paris không nhất thiết biến thương vụ thành sai lầm.

Nhưng ở chiều ngược lại, phong độ của Ferran Torres buộc Barcelona phải đối mặt với một câu hỏi khó hơn.

Đội bóng đã bán một cầu thủ 26 tuổi vừa ghi 21 bàn trong mùa trước với giá khoảng 50 triệu euro. Sau đó, họ chi nhiều tiền hơn để tái cấu trúc hàng công. Chỉ vài tuần sau, Ferran Torres lại tiếp tục chứng minh khả năng ghi bàn ở một CLB lớn khác.

Barcelona có thể đã đưa ra quyết định hợp lý về mặt cấu trúc đội hình. Ferran Torres cũng có thể phù hợp với PSG hơn với những gì Barca muốn xây dựng. Hai điều ấy hoàn toàn có thể cùng đúng.

Song nếu Ferran Torres tiếp tục duy trì hiệu suất hiện tại, câu chuyện sẽ không còn nằm ở việc Gordon khi nào ghi bàn đầu tiên. Câu hỏi lớn hơn là Barca đã đánh giá đúng giá trị của một tiền đạo vừa bước vào giai đoạn hiệu quả nhất sự nghiệp hay chưa.

Bởi đôi khi một thương vụ không trở nên đáng tiếc vì cầu thủ thay thế chơi tệ. Nó trở nên đáng tiếc khi người bị bán đi chứng minh rằng đội bóng đã có sẵn thứ họ bỏ rất nhiều tiền để tìm kiếm ở nơi khác.