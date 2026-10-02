Bế mạc Liên hoan phim Điện ảnh trẻ 2026

Trao giải Phim ngắn xuất sắc nhất cho bộ phim Hạ thời. (Ảnh: THÙY TRANG).

Diễn ra từ 29/9 đến 2/10, liên hoan nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm sự nghiệp đào tạo của Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề “Mở khung hình-Phóng tầm mắt”, Liên hoan phim Điện ảnh trẻ hướng đến xây dựng một không gian điện ảnh dành cho các nhà làm phim trẻ, nơi các tác phẩm được trình chiếu, tranh giải, gặp gỡ người xem và giới chuyên môn; đồng thời tạo cơ hội kết nối với môi trường sản xuất và thị trường điện ảnh.

Trao giải Nhì cho phim "Vị tựa như không". (Ảnh: THÙY TRANG)

Theo Ban tổ chức, có 135 phim ngắn gửi đến tham dự liên hoan, thuộc ba thể loại: phim truyện ngắn, phim tài liệu ngắn và phim hoạt hình (thời lượng dưới 30 phút, hoàn thành từ 1/1/2024 đến năm 2026) từ sinh viên và cựu sinh viên (tốt nghiệp không quá 3 năm) thuộc các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Qua quá trình tuyển chọn, 31 tác phẩm đã được lựa chọn vào vòng tranh giải chính thức và tiếp tục được đánh giá bởi Hội đồng Giám khảo gồm những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực điện ảnh, với quy trình chấm giải được thực hiện độc lập và bảo mật.

Được biết, 31 phim ngắn lọt vào vòng tranh giải chính thức được trình chiếu trong 4 suất chiếu vào hai ngày 30/9 và 1/10 tại Nhà hát Thế giới trẻ - Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao giải Kịch bản xuất sắc nhất cho Đỗ Vĩ Tiến. (Ảnh: THÙY TRANG)

Ngoài ra, liên hoan còn các chương trình phim toàn cảnh, phim ngắn Pháp và Việt Nam, các suất chiếu đặc biệt trong "Góc nhìn điện ảnh", gồm 3 phim truyện dài nước ngoài được trình chiếu: Trường hè 2001, Căn nhà ký ức, Chuyến đi bão cát; và một phim tài liệu Việt Nam "Chân trời rực rỡ".

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải cho các hạng mục liên hoan gồm:

Phim xuất sắc nhất: "Hạ thời" của Hoàng Thị Yến Nhi, Phạm Thị Diễm Nhi (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải Nhì thuộc về phim "Vị tựa như không" của Phan Bảo Tuấn (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải Ba thuộc về phim "Phía lưng đồi khuất nắng" của Lê Đức Khánh Duy (Trường đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).

Đạo diễn xuất sắc nhất: Hoàng Thị Yến Nhi (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Trao giải Hình ảnh xuất sắc nhất cho Dương Thị Ngọc Thảo. (Ảnh: THÙY TRANG)

Kịch bản xuất sắc nhất: Đỗ Vĩ Tiến (Trường đại học Hoa Sen).

Hình ảnh xuất sắc nhất: Dương Thị Ngọc Thảo (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Phim được khán giả yêu thích nhất: "Hạ thời" của Hoàng Thị Yến Nhi, Phạm Thị Diễm Nhi (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh)

Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất: Nguyễn Lê Hoài Khánh (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Diễn viên nam chính xuất sắc nhất: Lê Trọng Phúc (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải thưởng Khung hình Thành phố Hồ Chí Minh: "Mối tình chết tiệt" của Nguyễn Thị Như Ý (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải thưởng Khung hình Thành phố Hồ Chí Minh được trao cho phim "Mối tình chết tiệt" của Nguyễn Thị Như Ý. (Ảnh: THÙY TRANG)

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao Giải thưởng "Chợ dự án" cho các dự án:

Dự án xuất sắc nhất: "Chạy theo bầy heo đất" của Đỗ Hoàng Huy (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải Pitching xuất sắc nhất: "KITTY" của Lê Huyền Trang (Full Sail University).

Giải triển vọng thương mại: "Cú đập cánh cuối cùng" của Phan Hoàng Phương (Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).

Giải triển vọng nghệ thuật: "Căn phòng và những giọt nước vắng mặt" của Lê Hồ Bảo Ngọc (Trường đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh).

Dự án xuất sắc nhất được trao cho dự án "Chạy theo bầy heo đất" của Đỗ Hoàng Huy. (Ảnh: THÙY TRANG)

Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang phát huy vai trò là Thành phố Điện ảnh trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Liên hoan phim Điện ảnh trẻ trở thành một không gian kết nối giữa đào tạo, sáng tạo và hoạt động thực tiễn điện ảnh, tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ tiếp cận với những cơ hội giao lưu và hợp tác.

Sự đồng hành của UNESCO và Viện Pháp tại Việt Nam-Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam với vai trò các đối tác chiến lược góp phần mở rộng kết nối quốc tế, đưa những tiếng nói và tác phẩm điện ảnh trẻ Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng điện ảnh khu vực và thế giới.

Từ những tác phẩm đã hoàn thành đến các dự án đang phát triển, liên hoan phim tạo nên những điểm gặp gỡ giữa người làm phim trẻ, khán giả, chuyên gia và nhà sản xuất trong hệ sinh thái điện ảnh, qua đó góp phần mở rộng cơ hội học hỏi, sáng tạo và phát triển nghề nghiệp cho thế hệ làm phim trẻ.