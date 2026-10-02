Lo cho Trấn Thành khi Hari Won vừa báo tin khép lại

Mới đây, Hari Won chia sẻ khoảnh khắc trong tiệc đóng máy phim điện ảnh Em, đánh dấu hành trình ghi hình của dự án do Trấn Thành đảm nhận vai trò đạo diễn chính thức khép lại. Sau gần hai tháng kể từ ngày khai máy 7/8, đây có thể xem là cột mốc đáng nhớ với Trấn Thành cùng ê-kíp khi một chặng đường nhiều áp lực đã hoàn thành, đồng thời mở ra giai đoạn quan trọng không kém, đó chính là hậu kỳ để đưa Em đến với khán giả vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Hari Won chia sẻ khoảnh khắc của ông xã Trấn Thành trong buổi tiệc đóng máy, khép lại hành trình quay phim điện ảnh Em.

Việc đóng máy sau gần hai tháng ghi hình cũng phần nào cho thấy khối lượng công việc mà ê-kíp Em đã trải qua. Từ diễn viên, đạo diễn, quay phim đến các bộ phận sản xuất, mỗi người đều phải hoạt động với cường độ cao để hoàn thành lịch trình. Khoảnh khắc Hari Won đăng tải vì thế nhận được sự chú ý, không chỉ bởi đây là một dự án có Trấn Thành đứng sau, mà còn bởi khán giả bắt đầu quan tâm đến chặng đường tiếp theo của bộ phim. Và đây cũng là lúc một vấn đề được đặt ra, rằng Trấn Thành có đủ thời gian để hoàn thiện Em?

Tính đến đầu tháng 10, nếu Em vẫn giữ kế hoạch ra rạp vào khoảng giữa tháng 2/2027 - tức mùng 1 Tết Nguyên đán, Trấn Thành chỉ còn khoảng 3 - 4 tháng cho giai đoạn hậu kỳ và hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước ngày phim đến với khán giả. Đây không phải khoảng thời gian quá dài đối với một tác phẩm điện ảnh, đặc biệt khi bộ phim còn phải trải qua nhiều công đoạn như dựng phim, âm thanh, màu sắc, kỹ xảo, âm nhạc và kiểm duyệt.

Tất nhiên, Trấn Thành không phải người trực tiếp thực hiện tất cả những công việc này. Phía sau nam đạo diễn vẫn là một ê-kíp đông đảo với những nhân sự phụ trách từng khâu chuyên môn. Tuy nhiên, với vai trò đạo diễn, Trấn Thành vẫn cần tham gia sâu vào quá trình hậu kỳ để đưa tác phẩm về đúng tinh thần, nhịp điệu và màu sắc mà ông xã Hari Won mong muốn.

Trấn Thành là một người luôn đòi hỏi chất lượng trong từng sản phẩm mà mình thực hiện.

Điều khiến nhiều khán giả quan tâm hơn cả nằm ở lịch trình cá nhân của Trấn Thành. Thời gian qua, nam nghệ sĩ vẫn là gương mặt phủ sóng trên nhiều chương trình truyền hình thực tế, đồng thời xuất hiện ở các show âm nhạc với vai trò MC. Khi vừa hoàn thành lịch quay Em, Trấn Thành vẫn còn hàng loạt hoạt động nghệ thuật khác phải đảm nhận.

Bởi vậy, câu chuyện không hẳn nằm ở việc Trấn Thành có đủ người hỗ trợ hay không mà là anh sẽ phân bổ thời gian và năng lượng như thế nào trong những tháng cuối năm. Hậu kỳ vốn là giai đoạn đòi hỏi sự tập trung cao độ, trong khi lịch trình dày đặc có thể khiến áp lực dành cho nam đạo diễn tăng lên đáng kể.

Hành trình hậu kỳ cho Em của Trấn Thành sắp tới sẽ đầy vất vả.

Nhiều khán giả vì thế bắt đầu lo cho Trấn Thành, trước hết là lo về sức khỏe và khả năng duy trì cường độ làm việc trong thời gian dài. Một bộ phim được kỳ vọng cho mùa Tết càng không thể chỉ hoàn thành đúng tiến độ mà còn cần đủ thời gian để chỉnh sửa, hoàn thiện và tạo ra phiên bản tốt nhất trước khi ra rạp.

Sau khoảnh khắc Hari Won báo tin Em chính thức đóng máy, chặng đường phía trước của Trấn Thành thực tế mới chỉ bắt đầu. Nếu giai đoạn ghi hình là cuộc chạy đua về tiến độ thì hậu kỳ sẽ là bài toán về thời gian, chất lượng và sự tập trung. Với một dự án được kỳ vọng lớn như Em, 3 - 4 tháng sắp tới chắc chắn sẽ là khoảng thời gian Trấn Thành và ê-kíp phải làm việc với cường độ cao để kịp mang bộ phim đến đường đua Tết 2027.

Nhiều khán giả đặt kỳ vọng cho phim điện ảnh Em của Trấn Thành ra mắt dịp Tết Nguyên đán 2027 tới đây.