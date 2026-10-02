Ninh Dương Lan Ngọc dũng cảm đi tìm hạnh phúc ở tuổi 36

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc trở lại với điện ảnh sau khoảng 4 năm vắng bóng, mang theo những lựa chọn mới trong diễn xuất. Không còn chỉ tìm kiếm sự an toàn từ những hình tượng từng giúp mình tạo dấu ấn, nữ diễn viên đang thử sức với các vai diễn có màu sắc khác biệt, như một cách tìm lại niềm vui và hạnh phúc trong nghề.

Nếu Chị Chị Em Em 3 là màn tái xuất trong năm 2026, Mật Mã Đông Dương tiếp tục mở ra một hướng đi mới của Ninh Dương Lan Ngọc. Trong dự án này, cô vào vai một nữ công an tình báo, hình tượng khác biệt đáng kể so với nhiều nhân vật trước đây. Phim dự kiến phát hành vào dịp 30/4/2027.

Sau nhiều năm, Ninh Dương Lan Ngọc đã tìm thấy hạnh phúc riêng trên hành trình nghệ thuật của mình.

Hai dự án nối tiếp nhau tạo thành một chặng đường đáng chú ý đối với Ninh Dương Lan Ngọc. Thay vì chỉ trở lại để tiếp tục những gì đã làm tốt, nữ diễn viên đang thử đặt mình vào những hoàn cảnh diễn xuất mới. Đó cũng có thể xem là cách cô tìm kiếm một dạng hạnh phúc khác trong công việc khi được làm điều mình chưa từng làm và nhìn thấy những giới hạn mới của bản thân trên màn ảnh.

Với Chị Chị Em Em 3, Ninh Dương Lan Ngọc lựa chọn một nhân vật mới thay vì lặp lại những hình tượng từng quen thuộc với khán giả. Cô đảm nhận vai Thị Liễu, đồng thời đứng chung màn ảnh với Chi Pu, Kỳ Duyên và Steven Nguyễn. Bộ phim dự kiến ra rạp vào tháng 10/2026, đánh dấu bước trở lại của nữ diễn viên sau nhiều năm vắng bóng.

Nếu Chị Chị Em Em 3 là màn tái xuất trong năm 2026, Mật Mã Đông Dương tiếp tục mở ra một hướng đi mới của Ninh Dương Lan Ngọc.

Điều đáng nói nằm ở cách Ninh Dương Lan Ngọc tiếp cận giai đoạn mới của sự nghiệp. Sau nhiều năm được nhớ đến với những vai diễn có màu sắc nữ tính, hài hước hoặc thiên về giải trí, cô bắt đầu tìm đến những nhân vật đòi hỏi cách thể hiện khác. Việc chấp nhận bước ra khỏi vùng quen thuộc cũng đồng nghĩa nữ diễn viên phải đối diện với những kỳ vọng vốn đã được hình thành từ các tác phẩm trước.

Sau Cô Gái Từ Quá Khứ ra mắt năm 2022, Ninh Dương Lan Ngọc không xuất hiện trong một vai diễn điện ảnh mới suốt một thời gian dài. Khoảng lặng này khiến màn trở lại của cô trở thành một trong những điểm đáng chú ý của điện ảnh Việt năm 2026.

Ninh Dương Lan Ngọc bước vào điện ảnh từ khá sớm và nhanh chóng tạo được dấu ấn với Cánh Đồng Bất Tận. Vai Nương không chỉ đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần khán giả mà còn giúp cô nhận giải thưởng về diễn xuất. Sau đó, Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục xuất hiện trong nhiều tác phẩm thuộc những màu sắc khác nhau, từ Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn đến Gái Già Lắm Chiêu và Cua Lại Vợ Bầu.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc đang cho thấy một hướng đi nhiều thay đổi.

Trong số đó, Cua Lại Vợ Bầu từng trở thành một trong những tác phẩm có doanh thu nổi bật của điện ảnh Việt, trong khi loạt Gái Già Lắm Chiêu cũng giúp Ninh Dương Lan Ngọc xây dựng hình ảnh một nữ diễn viên có khả năng đảm nhận những vai diễn mang màu sắc thương mại. Những thành công ấy tạo nên một vị trí tương đối vững chắc cho cô trên màn ảnh rộng.

Ở tuổi 36, Ninh Dương Lan Ngọc không còn ở giai đoạn cần chứng minh rằng mình có thể trở thành một gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Điều đáng quan tâm hơn là cô sẽ tiếp tục lựa chọn những vai diễn như thế nào sau khoảng thời gian tạm lắng. Với Chị Chị Em Em 3 và Mật Mã Đông Dương, nữ diễn viên đang cho thấy một hướng đi nhiều thay đổi, nơi hạnh phúc không chỉ nằm ở những thành công từng có mà còn ở sự can đảm bắt đầu lại bằng những vai diễn mới mẻ hơn.