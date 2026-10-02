Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' đóng cặp cùng 2 mỹ nhân, tiết lộ điều áp lực sau nổi tiếng

Bò sữa bay đánh dấu lần đầu Nguyễn Hùng đảm nhận vai nam chính trong một dự án điện ảnh. Anh kể từ khi nghe đạo diễn kể về ý tưởng phim đã lo mình không thể đáp ứng yêu cầu của các cảnh hành động, đồng thời sợ việc tập nói giọng Bắc không đạt độ tự nhiên.

Diễn viên, nhạc sĩ Nguyễn Hùng.

“Điều khiến tôi lo lắng và áp lực nhất là không biết bản thân có đủ khả năng đảm nhận vai trò trung tâm của một bộ phim điện ảnh hay không”, anh nói.

Quá trình quay phim giữa đàn bò sữa ở Mộc Châu, Nguyễn Hùng cũng gặp sự cố bất ngờ. Đáng nhớ nhất là lần anh bị một con bò giẫm vào chân, dẫn đến chấn thương. May mắn nam diễn viên nhanh chóng hồi phục, trở lại trường quay và cùng ê-kíp hoàn thành bộ phim.

Trong phim, Nguyễn Hùng có nhiều màn diễn đôi với hoa hậu Tiểu Vy và diễn viên Ngọc Xuân. Nam diễn viên ấn tượng nhất với Tiểu Vy vì khả năng diễn xuất và sự tập trung của cô. Lần hợp tác giúp anh có thêm thiện cảm với nàng hậu vì sự lễ phép, hiền lành và hòa đồng.

Nguyễn Hùng và diễn viên Ngọc Xuân trong phim.

Nguyễn Hùng cũng đánh giá cao tinh thần làm nghề của ê-kíp như diễn viên Ngọc Xuân hay Võ Điền Gia Huy vì sự nhiệt huyết và hết mình với vai diễn.

Trước khả năng được khán giả “đẩy thuyền” với các bạn diễn nữ, Nguyễn Hùng bật cười. Với anh, sự ghép đôi dù với đồng nghiệp nữ hay nam đều xuất phát từ tình cảm của công chúng nên có thể thoải mái đón nhận.

Sau khoảng 2 năm được công chúng chú ý, đặc biệt sau cú bật Mưa đỏ, cuộc sống của Nguyễn Hùng không thay đổi quá nhiều. Điều anh cảm nhận rõ nhất là có thêm thời gian và không gian để tập trung cho âm nhạc.

Clip Nguyễn Hùng chia sẻ về sự thay đổi trong cuộc sống

“Thật ra nhu cầu đời sống bình thường của tôi không quá cao, nên dù độ nhận diện có lớn hơn hay thay đổi thế nào cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống.

Điều tôi thấy rõ nhất là mình có thêm không gian và thời gian để đầu tư cho những sản phẩm âm nhạc, được suy nghĩ nhiều hơn về những bước đi sắp tới”, anh tâm sự.

Nguyễn Hùng tự nhận là người hướng nội, khá khép kín. Với những phản ứng trái chiều từ công chúng, nam diễn viên chọn cách đón nhận tự nhiên. Anh trân trọng tình cảm của những người yêu mến, đồng thời nỗ lực để thay đổi cách nhìn với những người chưa có thiện cảm với mình.

Các diễn viên trong buổi giới thiệu dự án phim.

Bò sữa bay lấy bối cảnh thập niên 1990 tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu, thuộc thể loại hài, hành động và tâm lý do Nguyễn Phạm Thành Đạt làm đạo diễn.

Phim xoay quanh một nhóm công nhân, trong đó có Trâu (Nguyễn Hùng) và 3 anh em ruột. Vì muốn thoát nghèo, họ quyết định đánh cắp công thức sữa. Trong hành trình ấy, Trâu nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân), người tạo ra công thức sữa và cũng là con gái của giám đốc nông trường.

Sự khác biệt về địa vị xã hội cùng những toan tính riêng khiến các nhân vật đưa ra những quyết định, từ đó cuộc đời họ rẽ sang những hướng bất ngờ.

Ngoài Nguyễn Hùng, Bò sữa bay quy tụ dàn diễn viên Tú Oanh, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh... Phim chính thức ra rạp từ ngày 6/11.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC