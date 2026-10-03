Bế mạc Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” năm 2026

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng với tinh thần thể thao đoàn kết, cao thượng, 8 đội bóng chuyền đến từ các Cụm thi đua Hội Nông dân trong tỉnh đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng.

Giải đấu là sân chơi bổ ích nhằm rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, đồng thời là dịp để cán bộ, hội viên nông dân các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm.

Trận chung kết diễn ra giữa đội cụm thi đua số 4 (Trấn Yên) và cụm thi đua số 3 (Thác Bà).

Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 5 giải Khuyến khích, đồng thời trao 3 danh hiệu cá nhân cho: cầu thủ xuất sắc nhất, cầu thủ chuyền hai hay nhất và cầu thủ phòng ngự hay nhất giải.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho cụm thi đua số 4 (Trấn Yên).

Ban tổ chức trao giải Nhì cho cụm thi đua số 3 (Thác Bà).

Ban tổ chức trao 5 giải Khuyến khích cho đại diện các đội bóng tham dự giải.

Ban tổ chức trao giải cá nhân cho vận động viên xuất sắc.

Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng và tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh, thiết thực chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).