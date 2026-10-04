ASIAD 2030 kế tiếp tổ chức ở đâu?

ASIAD 2030 sẽ được tổ chức tại Qatar.

Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD) lần thứ 21 đánh dấu cột mốc lịch sử khi thủ đô Doha của Qatar trở thành nơi đăng cai ngày hội thể thao lớn nhất châu lục lần thứ hai, sau kỳ đại hội thành công vào năm 2006.

Theo kế hoạch ban đầu, ASIAD 21 được ấn định tổ chức từ ngày 4 đến ngày 19/11/2030. Tuy nhiên, Hội đồng Olympic Châu Á (OCA) và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đang cùng xem xét đề xuất lùi thời gian tổ chức sang năm 2031. Mục đích then chốt của việc điều chỉnh này là đưa ASIAD vào chu kỳ diễn ra trước Thế vận hội Mùa hè (Olympic) đúng 12 tháng, qua đó biến Á vận hội thành vòng loại chính thức để tranh vé tham dự Olympic.

Đối mặt khả năng thay đổi này, nước chủ nhà Qatar thể hiện sự chủ động và tự tin tuyệt đối. Ông Ahmed Abdullah Al Buainain, CEO của Ủy ban Tổ chức Doha, khẳng định Qatar hoàn toàn sẵn sàng thích ứng để vận hành đại hội một cách hoàn hảo nhất, bất kể giải đấu diễn ra đúng lịch năm 2030 hay dời sang năm 2031. Quyết định chính thức và lịch trình thi đấu cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 1/2027.

Cơ sở hạ tầng tại Qatar sẵn sàng cho ASIAD 2030. Ảnh: Agdoha.

Di sản hạ tầng sẵn có và mô hình tổ chức tiện lợi

Sự tự tin của Qatar được bảo chứng vững chắc bởi hệ thống cơ sở vật chất đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ban tổ chức Doha tuyên bố 100% địa điểm thi đấu đã sẵn sàng mà không cần phải xây mới bất kỳ công trình thể thao nào.

Toàn bộ giải đấu sẽ tái sử dụng hệ thống sân vận động và nhà thi đấu hiện đại kế thừa từ FIFA World Cup 2022 cùng các công trình từng phục vụ cho kỳ ASIAD 2006.

Hạng mục quy mô lớn duy nhất đang được tích cực hoàn thiện là Làng vận động viên đặt tại thành phố thông minh Lusail. Được xây dựng theo các tiêu chuẩn xanh và bền vững, khu phức hợp dự kiến có sức chứa lên tới 18.000 vận động viên và quan chức thể thao quốc tế.

Bên cạnh đó, nhờ lợi thế địa hình nhỏ gọn và mạng lưới giao thông hiện đại của Doha, thời gian di chuyển từ Làng vận động viên đến tất cả các địa điểm thi đấu chỉ dao động từ 20 đến 30 phút, mang lại sự thuận tiện tối đa cho các đoàn tham dự.

ASIAD 2030 sẽ tranh tài ở nhiều môn thể thao. Ảnh: Agdoha.

Quy mô tranh tài rộng mở và chính sách bảo tồn thế mạnh

Về phương diện chuyên môn, ASIAD 21 dự kiến sẽ có khoảng 39 đến 40 môn thể thao với hàng chục phân môn và nội dung tranh tài chi tiết. Đáng chú ý, môn billiards sẽ chính thức quay lại chương trình thi đấu của Á vận hội sau 20 năm vắng bóng, kể từ lần xuất hiện gần nhất vào năm 2010.

Đồng thời, một bộ môn mang đậm nét văn hóa truyền thống là bắn cung trên ngựa (equestrian archery) cũng được phê duyệt đưa vào danh sách thi đấu chính thức.

Với vai trò chủ nhà, Qatar cho biết sẽ duy trì nhóm môn Olympic trọng điểm, nhưng đồng thời vẫn nỗ lực duy trì toàn vẹn một số môn thể thao thế mạnh của các quốc gia thành viên châu lục, cố gắng giữ đa dạng, công bằng và sức hấp dẫn tối đa cho đại hội.