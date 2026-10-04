Hai nhân chứng cho thời đại vàng son của tuyển Thái Lan

Chiều 4/10, tuyển Thái Lan có buổi tập trên sân phụ của khu tổ hợp thể thao Gelora Bung Karno. Họ đang chuẩn bị cho trận chung kết Hạng Nhất FIFA ASEAN Cup 2026 với chủ nhà Indonesia vào 20h tối mai (5/10).

Sarach Yooyen (đi đầu) và Chanathip Songkrasin (đi sau) là hai ngôi sao đầu tàu của Thái Lan ở giải lần này. Chanathip là đội trưởng còn Yooyen là đội phó những khi đội trưởng vắng mặt. Họ đã thể hiện ảnh hưởng cả về chuyên môn lẫn tinh thần vượt trội.

Cả hai đều lên tuyển Thái từ đầu những năm 2010, đều đã có hơn 10 năm khoác áo đội tuyển quốc gia. Họ nằm trong số ít những siêu sao còn sót lại của “Thế hệ vàng Thái Lan” mà Kiatisuk Senamuang từng gây dựng và đến giờ vẫn đạt phong độ cao.

Yooyen lên tuyển từ năm 2013, có 4 lần vô địch AFF/ASEAN Cup và một HCV SEA Games. Anh hai lần có tên trong đội hình tiêu biểu AFF Cup và hiện vẫn là tiền vệ trung tâm số một của tuyển Thái. Yooyen là người ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan trước tuyển Việt Nam.

Chanathip (phải) còn sở hữu sự nghiệp hiển hách hơn. Bên cạnh hai HCV SEA Games và 3 chức vô địch AFF Cup, Chanathip có 7 mùa giải huy hoàng ở J1 League. Anh 3 lần có tên trong đội hình tiêu biểu AFF Cup, 2 lần là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á, một lần có tên trong Đội hình tiêu biểu mùa giải J1 League (2018).

Trong khi tuyển Việt Nam gần như không còn những cầu thủ sinh từ 1995 trở về trước, các nhân tố 1992 như Yooyen hay 1993 như Chanathip của Thái Lan vẫn đang chơi rất tốt cả ở cấp CLB lẫn đội tuyển.

Thái Lan cũng đang thành công trong cuộc chuyển giao thế hệ khi cấy được hàng loạt cầu thủ U23 vào dự ASEAN Cup và FIFA ASEAN Cup. Nhiều người trong số đó có suất đá chính.

Ban huấn luyện của họ cũng được bổ sung kinh nghiệm và đẳng cấp từ những cầu thủ gạo cội, điển hình là sự xuất hiện của thủ môn lừng danh một thời Kawin Thamsatchanan, người từng có thời gian bắt chính cho CLB OH Leuven ở giải Hạng nhì của Bỉ.

Thái Lan thậm chí chưa có được lực lượng mạnh nhất ở giải năm nay. Bộ đôi ngôi sao Supachok Sarachat (giữa) và Supachai Chaided chưa đạt phong độ cao, còn Suphanat Mueanta không dự giải vì chấn thương.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Chiến