Tiền đạo được Harry Kane chỉ giáo tuyên bố giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia

Ở tuổi 19, Williams Minh Hoàng đang có một giải đấu đặc biệt trong màu áo tuyển Việt Nam. Từ một cầu thủ trẻ chưa có nhiều trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển, tiền đạo thuộc biên chế CLB Công An TP.HCM đã để lại dấu ấn qua cả ba trận vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026.

Minh Hoàng kiến tạo trong chiến thắng trước Philippines, được tung vào sân ở trận gặp Thái Lan và sau đó ghi bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam trong màn ngược dòng thắng Pakistan 4-2. Với một cầu thủ mới 19 tuổi, đó là những trải nghiệm quan trọng trong quá trình bước lên đội tuyển quốc gia.

Williams Minh Hoàng đặt mục tiêu cùng tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia ở trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026, sau khi ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển. Ảnh: VFF

Đặc biệt, Minh Hoàng từng có cơ hội được Harry Kane chỉ giáo để quyết định về Việt Nam thi đấu. Những trải nghiệm với tiền đạo đẳng cấp thế giới giúp cầu thủ trẻ có thêm góc nhìn về cách thi đấu và hoàn thiện bản thân. Và trong cuộc đối đầu với Malaysia, Minh Hoàng muốn tự mình tạo ra dấu ấn bằng màn trình diễn trên sân.

Chia sẻ với FIFA, tiền đạo trẻ bày tỏ niềm tự hào khi được khoác áo tuyển Việt Nam. “Tôi vô cùng biết ơn và vinh dự khi được khoác áo ĐT Việt Nam. Tôi sẽ luôn cố gắng hết sức, nỗ lực hơn 100% khả năng để đóng góp cho đội tuyển và đất nước”, Minh Hoàng nói.

Bàn thắng vào lưới Pakistan là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Minh Hoàng tại giải đấu. Dù vậy, tiền đạo 19 tuổi vẫn tiếc nuối khi cho rằng bản thân có thể làm tốt hơn. “Lẽ ra tôi có thể lập hat-trick. Dù vậy, tôi vẫn rất vui khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam”, Minh Hoàng chia sẻ.

Không chỉ có dấu ấn cá nhân, Minh Hoàng còn đánh giá cao tinh thần của tuyển Việt Nam trong trận đấu với Pakistan. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik gặp nhiều khó khăn ở hiệp một khi bị đối thủ dẫn trước, trong điều kiện thời tiết và mặt sân không thuận lợi.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã thay đổi sau giờ nghỉ và tạo nên màn ngược dòng ấn tượng. Minh Hoàng cho rằng bản lĩnh cùng tinh thần chiến đấu đã giúp đội bóng vượt qua thời điểm khó khăn. “Trong hiệp hai, chúng tôi đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần chiến đấu, lội ngược dòng và giành được kết quả như mong muốn”, tiền đạo trẻ nói.

Tuyển Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai bảng B, qua đó giành quyền chơi trận tranh hạng Ba với Malaysia. Dù không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, Minh Hoàng khẳng định toàn đội vẫn đặt mục tiêu chiến thắng.

Với một cầu thủ mới 19 tuổi, trận đấu với Malaysia tiếp tục là cơ hội để Minh Hoàng tích lũy kinh nghiệm và chứng minh bản thân trong màu áo đội tuyển. Sau bàn thắng đầu tiên, tiền đạo trẻ càng có thêm động lực để hướng tới một màn trình diễn đáng nhớ khác.

Trận tranh hạng Ba FIFA ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 16h ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta.