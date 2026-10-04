Ánh Viên đã dũng cảm công khai về tình yêu ở tuổi 30

Có lẽ chính Ánh Viên cũng từng nghĩ mình đã khép lại chương đẹp nhất của sự nghiệp. Cuối năm 2022, khi vẫn đang ở độ tuổi rất đẹp đối với một vận động viên bơi lội, cô quyết định dừng thi đấu đỉnh cao. Đó không phải quyết định dễ dàng, bởi phía sau những tấm huy chương là nhiều năm tập luyện khắc nghiệt, những kỳ vọng khổng lồ và áp lực mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Ánh Viên là cái tên gắn với những kỳ vọng lớn nhất của bơi lội Việt Nam. Mỗi lần cô bước xuống đường đua, người hâm mộ chờ đợi những tấm huy chương, những kỷ lục và chiến thắng. Thành công càng nhiều, áp lực càng lớn. Đến một thời điểm, việc nói lời chia tay với đường đua có lẽ là cách để Ánh Viên tìm lại cuộc sống của chính mình.

Ánh Viên từng giải nghệ cách đây 4 năm. Ảnh: FBNV

Sau 4 năm, việc cô bất ngờ xuất hiện trở lại khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng điều đặc biệt nằm ở lý do Ánh Viên trở lại. Cô không trở lại để chứng minh rằng mình vẫn có thể thắng. Cũng không phải để tìm kiếm thêm những tấm huy chương cho bộ sưu tập vốn đã quá đồ sộ. Ánh Viên trở lại vì nhận ra vẫn còn yêu bơi.

“4 năm rồi, Viên mới trở lại đường đua. Lần này, Viên trở lại không vì huy chương hay để chứng minh thắng thua, mà đơn giản vì Viên nhận ra mình vẫn còn rất yêu bơi”, Ánh Viên chia sẻ. Đó có lẽ là lời “công khai” đặc biệt nhất của Ánh Viên ở tuổi 30.

Sau tất cả những năm tháng sống cùng thành tích, cô lần đầu cho thấy mình có thể trở lại với bơi lội mà không cần bất kỳ áp lực nào đi kèm. Không còn những cuộc đua với thành tích, không còn câu hỏi phải giành bao nhiêu huy chương, Ánh Viên chỉ muốn được bơi, được tập luyện và được sống lại với niềm đam mê từng làm nên tuổi trẻ của mình.

Và thật đặc biệt, lần trở lại ấy còn đi kèm 4 HCV. Thành tích này lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng. Bài đăng của Ánh Viên nhận hàng nghìn lượt tương tác, hàng trăm bình luận. Người hâm mộ vừa bất ngờ, vừa thích thú trước hình ảnh “kình ngư” một thời trở lại đường đua sau 4 năm.

Ánh Viên tái xuất vì tình yêu dành cho môn bơi vẫn còn rất lớn. Ảnh: FBNV

Nhiều người đùa rằng huy chương dường như vẫn là thứ quá quen thuộc với Ánh Viên. Có người lại mong cô tiếp tục thi đấu để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Nhưng phía sau những lời chúc mừng ấy là một cảm xúc lớn hơn: người hâm mộ vui vì Ánh Viên đã tìm lại được niềm vui với bơi lội.

Bốn năm trước, cô rời đường đua khi áp lực từng đè nặng lên đôi vai. Bốn năm sau, cô trở lại với tâm thế hoàn toàn khác. Ánh Viên không cần chứng minh mình là ai nữa. Cô đã có một sự nghiệp đủ lớn để trở thành biểu tượng của bơi lội Việt Nam.

Ở tuổi 30, điều Ánh Viên muốn chứng minh chỉ đơn giản rằng tình yêu với đường đua xanh vẫn còn đó. Và đôi khi, sau tất cả những vinh quang, được trở lại làm điều mình yêu thích mới là chiến thắng đẹp nhất.