Bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026

Chiều 14.9, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia (phường Lang Biang – Đà Lạt), UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ bế mạc Đại hội TDTT tỉnh Lâm Đồng lần thứ I năm 2026.

Tham dự sự kiện có ông Đa Cát Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các xã, phường; cùng đông đảo HLV, VĐV, trọng tài tham gia Đại hội.

Các đại biểu tham dự chương trình

Theo BTC, Đại hội lần này đã thu hút hơn 3.100 VĐV đến từ 47 đoàn thuộc các cụm thi đua xã, phường, đặc khu cùng các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, tham gia tranh tài ở 22 môn với 308 nội dung thi đấu.

Trải qua gần 10 tháng diễn ra sôi nổi, Đại hội đã hoàn thành 100% các nội dung thi đấu theo đúng điều lệ, bảo đảm an toàn, công bằng và khách quan.

Đại hội thu hút hơn 3.100 VĐV tham gia tranh tài

Kết thúc Đại hội, BTC đã trao toàn bộ 998 huy chương các loại cho các tập thể và cá nhân xuất sắc qua 22 môn thi đấu, bao gồm: 292 Huy chương Vàng (HCV); 291 Huy chương Bạc (HCB) và 415 Huy chương Đồng (HCĐ).

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, đoàn Sở Giáo dục và Đào tạo đã xuất sắc giành vị trí dẫn đầu tuyệt đối với 105 HCV, 66 HCB và 43 HCĐ, bỏ xa các vị trí thứ hai (đoàn Cụm 5; 25 HCV, 32 HCB, 39 HCĐ) và thứ ba (đoàn Cụm 19; 21 HCV, 2 HCB, 18 HCĐ).

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các đoàn thể thao giành thành tích cao tại Đại hội

Trong khuôn khổ chương trình, BTC đã vinh danh và khen thưởng cho các đoàn thể thao và địa phương đã đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội năm nay.

Phát biểu bế mạc sự kiện, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Đại hội lần này diễn ra trong một thời điểm mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt: Đây là kỳ Đại hội TDTT đầu tiên được tổ chức trên không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu bế mạc Đại hội

Dù đối mặt với không ít thách thức về mô hình tổ chức, địa bàn rộng lớn và việc hợp nhất các nguồn lực, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, Đại hội đã thành công rực rỡ, đạt trọn vẹn các mục tiêu chuyên môn và chính trị - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương tinh thần thi đấu trung thực, cao thượng của các vận động viên; sự làm việc công tâm, khách quan của lực lượng trọng tài, giám sát; và tinh thần trách nhiệm, chu đáo của các tiểu ban, các địa phương đăng cai cùng toàn thể lực lượng phục vụ.

“Thành công của Đại hội không chỉ dừng lại ở những tấm huy chương hay những con số. Ý nghĩa lớn hơn cả, đó là Đại hội đã gắn kết 3 không gian văn hóa - thể thao truyền thống thành một diện mạo thể thao Lâm Đồng hội tụ, thống nhất, đoàn kết và bứt phá vươn tầm”, ông Đinh Văn Tuấn nhấn mạnh.

Thành tích của các VĐV tại Đại hội lần này là cơ sở để địa phương lựa chọn đào tạo, bồi dưỡng và bổ sung lực lượng tham gia các giải đấu cao hơn trong thời gian tới

Theo BTC, Đại hội lần này là cơ sở quan trọng để ngành TDTT địa phương đánh giá thực chất phong trào tập luyện thể dục, thể thao tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, đồng thời phát hiện nhiều nhân tố có triển vọng để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng VĐV thành tích cao của tỉnh tham gia các giải đấu cấp quốc gia trong thời gian tới.