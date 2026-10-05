Võ sĩ Ninh Bình giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch và Vô địch trẻ Võ cổ truyền thế giới năm 2026

Vận động viên Ninh Bình Trần Minh Anh giành Huy chương Vàng nội dung đối kháng Giải Vô địch và Vô địch trẻ Võ cổ truyền thế giới năm 2026.

Giải Vô địch và Vô địch trẻ Võ cổ truyền thế giới năm 2026 quy tụ hơn 500 huấn luyện viên, VĐV, tranh tài ở 378 nội dung quyền thuật và đối kháng thuộc nhiều nhóm tuổi. Tham dự giải, đoàn Võ cổ truyền Việt Nam có 83 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, VĐV, trong đó có 40 VĐV tiêu biểu được tuyển chọn từ lực lượng có thành tích nổi bật tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Kết thúc giải, đoàn Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi giành được tổng số 33 huy chương, gồm 32 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, xếp vị trí thứ Nhất toàn đoàn.

Các vận động viên Việt Nam giành huy chương tại Giải Vô địch và Vô địch trẻ Võ cổ truyền thế giới năm 2026.

Trong số các VĐV Việt Nam, thể thao Ninh Bình đóng góp 1 VĐV Trần Minh Anh (sinh năm 2007) thi đấu ở nội dung đối kháng hạng cân từ 51-54kg nữ. Võ sĩ trẻ Trần Minh Anh đã thi đấu ấn tượng, vượt qua các đối thủ để có mặt trong trận chung kết. Trong trận chung kết, VĐV Trần Minh Anh đã giành chiến thắng trước VĐV Idir Aldja của Algeria, mang về tấm Huy chương Vàng cho đoàn tuyển Việt Nam. Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực của các võ sĩ Ninh Bình tại các sân chơi võ thuật quốc tế.

Tấm Huy chương Vàng của VĐV Trần Minh Anh là kết quả từ quá trình tập luyện, thi đấu và tích lũy kinh nghiệm, đồng thời góp phần vào thành tích chung của đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tại giải đấu. Đây cũng là dấu mốc đáng ghi nhận đối với phong trào võ cổ truyền của Ninh Bình, tạo thêm động lực để các VĐV trẻ tiếp tục được đầu tư, rèn luyện và nâng cao thành tích trên đấu trường quốc tế.