Indonesia hạ Thái Lan sau loạt luân lưu, vô địch FIFA ASEAN Cup

Trận Chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 20h tối 5/10 giữa tuyển Indonesia và Thái Lan tại sân Gelora Bung Karno (Jakarta) diễn ra sôi nổi ngay từ những phút đầu hiệp một.

Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ, tuyển Indonesia đẩy cao đội hình và chủ động tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 3, Luke Vickery bứt tốc, vượt qua sự theo kèm của hàng phòng ngự Thái Lan nhưng dứt điểm quá nhẹ. Khoảng năm phút sau, Mitchell Bakker sút xa, buộc thủ thành Saranon Anuin của Thái Lan vất vả cản phá.

Tuyển Thái Lan sau đó cũng tạo ra những tình huống tấn công nguy hiểm về phía khung thành Indonesia. Phút 18, Chanathip Songkrasin có cơ hội mở tỷ số cho Thái Lan. Tuy nhiên, cú dứt điểm một chạm của anh trong vòng cấm đưa bóng vọt xà ngang.

Trong phần còn lại của hiệp một, cả hai đội tạo ra được thêm không ít tình huống tấn công nguy hiểm khác. Dù vậy, bàn thắng vẫn chưa xuất hiện khi các pha dứt điểm của Mitchell Bakker, Calvin Verdonk bên phía Indonesia và Teerasak Poeiphimai bên phía Thái Lan đều thiếu chính xác.

Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Sang hiệp hai, tuyển Thái Lan là đội nhập cuộc chủ động hơn. Phút 47, cú đánh đầu cận thành của Supachai Chaided đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Indonesia.

Đến phút 68, hàng phòng ngự Thái Lan thi đấu thiếu tập trung, tạo điều kiện cho Mitchell Bakker dứt điểm gần rìa vòng cấm. Một lần nữa, sự chính xác vẫn là điều mà tiền đạo của Indonesia còn thiếu.

Từ phút 81, tuyển Thái Lan phải chịu bất lợi về mặt quân số khi Nicholas Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chưa đầy ba phút sau, cú đá phạt gần rìa vòng cấm của Dean James đưa bóng chạm chân Iklas Sanron bên phía Thái Lan rồi đi vào lưới, giúp Indonesia dẫn 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 87, chính Iklas Sanron đã xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm cận thành, gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Hòa 1-1 sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội bước vào hiệp phụ.

Tuyển Thái Lan ghi bàn gỡ hòa ở phút 87. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Thái Lan

Lợi thế hơn người giúp tuyển Indonesia chiếm được phần lớn quyền kiểm soát bóng. Các cầu thủ Thái Lan đã thi đấu tập trung và hóa giải được hàng loạt pha tấn công của đội chủ nhà.

Phút 111, Anan Yodsangwal cướp bóng từ Elkan Baggott rồi kiến tạo cho Peeradol Chamrasamee ghi bàn, đưa tuyển Thái Lan dẫn 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Voi chiến không kéo dài lâu. Phút 116, sau khi thủ thành Saranon Anuin không thể bắt gọn bóng, Elkan Baggott đệm bóng cận thành trong tư thế không bị kèm, gỡ hòa cho Indonesia.

Hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, tuyển Indonesia và Thái Lan bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trong khi các cầu thủ Indonesia thực hiện thành công tất cả các lượt sút, Sarach Yooyen và Nattapong Sayriya của tuyển Thái Lan không thực hiện thành công lượt sút của mình.

Chung cuộc, trận đấu khép lại với phần thắng nghiêng về tuyển Indonesia. Đoàn quân của HLV John Herdmanlà nhà vô địch của FIFA ASEAN Cup 2026 còn Thái Lan giành ngôi Á quân.

Ở trận tranh hạng Ba lúc 16h cùng ngày, tuyển Malaysia đánh bại Việt Nam với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Fergus Tierney.

Tỷ số tuyển Indonesia vs tuyển Thái Lan: 2-2 (PEN: 4-2). Bàn thắng tuyển Indonesia vs tuyển Thái Lan: Tuyển Indonesia: Dean James (84’), Elkan Baggott (116’). Tuyển Thái Lan: Iklas Sanron (87’), Peeradol Chamrasamee (111’). Đội hình ra sân tuyển Indonesia vs tuyển Thái Lan: Tuyển Indonesia: Emil Audero, Justin Hubner, Elkan Baggott, Kevin Diks, Thom Haye, Joey Pelupessy, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Ole Romeny, Luke Vickery, Mitchell Bakker. Tuyển Thái Lan: Saranon Anuin, Nicholas Mickelson, Manuel Tom Bihr, Nattapong Sayriya, Suphanan Bureerat, Kritsada Kaman, Sarach Yooyen, Chanathip Songkrasin, Kakana Khamyok, Teerasak Poeiphimai, Supachai Chaided.