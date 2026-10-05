Michael Olise ra điều kiện, Bayern Munich nguy cơ mất ngôi sao

Theo truyền thông Đức, Micheal Olise đã đề nghị Bayern Munich bổ sung điều khoản giải phóng vào bản hợp đồng mới đang được hai bên đàm phán. Đây là yêu cầu đáng chú ý bởi đội bóng xứ Bavaria từ lâu không muốn đưa những điều khoản tương tự vào thỏa thuận với cầu thủ.

Trong trường hợp phải nhượng bộ, Bayern được cho là muốn đặt mức phí giải phóng ít nhất 200 triệu euro. Con số này có thể trở thành rào cản lớn đối với bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ Olise trong tương lai.

Michael Olise đang là một trong những nhân tố quan trọng của Bayern Munich

Chelsea được cho là một trong những đội bóng đặc biệt quan tâm đến tiền vệ người Pháp. Mối liên hệ giữa hai bên càng đáng chú ý khi Olise từng có 9 năm đào tạo tại học viện Chelsea trước khi chuyển sang Reading rồi Crystal Palace.

Hiện cầu thủ sinh năm 2001 nhận mức lương khoảng 14 triệu euro mỗi năm tại Allianz Arena. Dù đã rời nước Anh, ngôi sao người Pháp vẫn được cho là duy trì tình cảm với Chelsea, nơi từng đóng vai trò quan trọng trong những năm đầu sự nghiệp.

Olise gia nhập Bayern từ Crystal Palace vào năm 2024 và nhanh chóng trở thành một trong những nhân tố quan trọng trên hàng công. Khả năng tạo đột biến, xử lý bóng kỹ thuật cùng hiệu suất ghi bàn và kiến tạo giúp cầu thủ 24 tuổi nhận được sự kỳ vọng lớn từ đội bóng Đức.

Yêu cầu về điều khoản giải phóng cho thấy Olise muốn duy trì quyền chủ động đối với tương lai. Với Bayern, đây lại là vấn đề không dễ giải quyết khi CLB luôn muốn kiểm soát chặt giá trị và thời hạn của các hợp đồng dài hạn.

Olise muốn Bayern Munich đưa điều khoản giải phóng vào hợp đồng mới

Ban lãnh đạo đội chủ sân Allianz Arena vì thế đứng trước bài toán cân bằng giữa việc đáp ứng yêu cầu của trụ cột người Pháp và bảo vệ lợi ích lâu dài của CLB. Mức phí 200 triệu euro, nếu được đưa vào thỏa thuận, có thể giúp Bayern hạn chế đáng kể nguy cơ mất Olise với mức giá thấp hơn kỳ vọng.

Quá trình đàm phán hợp đồng mới vì thế được dự báo sẽ còn nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh Chelsea và một số đội bóng lớn châu Âu được cho là đang dành sự quan tâm cho cầu thủ 25 tuổi.