Cuộc đua của bản lĩnh và khát vọng

Không khí tại khu vực thi đấu môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X luôn sôi động khi các VĐV mang đến những màn tranh tài hấp dẫn, cùng nhiều kỷ lục liên tiếp được thiết lập, tạo nên những cung bậc cảm xúc khó quên cho người hâm mộ. Các VĐV của đoàn thể thao Quân đội là tâm điểm của đường đua xanh khi 14 lần giành vị trí cao nhất trong các lượt bơi chung kết. Dù mới 17 tuổi nhưng kình ngư Nguyễn Thúy Hiền đã đóng góp lớn vào thành tích xếp thứ nhất toàn đoàn môn bơi của đoàn thể thao Quân đội và thiết lập các kỷ lục đại hội, kỷ lục quốc gia mới của cá nhân. Điều đáng ghi nhận ở Thúy Hiền không chỉ là tốc độ mà còn ở khả năng duy trì sự tập trung, ổn định kỹ thuật và tâm lý thi đấu trước áp lực của những cuộc tranh tài lớn.

Vận động viên đoàn thể thao Quân đội (số đeo 564) tranh tài quyết liệt trên đường chạy 100m rào nữ tại đại hội.

Thúy Hiền chia sẻ: “Tại kỳ đại hội này, em giành được 8 huy chương vàng (HCV) cá nhân và đồng đội. Những màn tranh tài chỉ tính bằng phần trăm giây trên đường bơi đều căng thẳng và áp lực, tạo ra thử thách giới hạn cho bản thân. Bên cạnh năng lực chuyên môn, em may mắn rèn luyện tâm lý vững vàng từ môi trường kỷ luật Quân đội, học tập kinh nghiệm từ các anh chị trong đội và tập trung cao độ, thực hiện đúng phương án thi đấu đã được chuẩn bị”.

Thượng tá Huỳnh Văn Thê, Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 4 cho biết: Đội bơi Quân đội đã giành được 14 HCV, 11 huy chương bạc (HCB) và 11 huy chương đồng (HCĐ), đồng thời phá 4 kỷ lục quốc gia và 11 kỷ lục đại hội, vượt rất xa chỉ tiêu được giao. Việc liên tiếp bước lên bục cao nhất ở nhiều nội dung cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, nền tảng thể lực tốt và khát vọng chinh phục những giới hạn mới của các VĐV trẻ trong đoàn. Bên cạnh đó, vai trò của đội ngũ huấn luyện viên (HLV), công tác huấn luyện, phân tích đối thủ, chuẩn bị chiến thuật và chăm sóc thể lực đều góp phần quyết định chất lượng thi đấu.

Nếu trên đường đua xanh, chiến thắng được quyết định bởi tốc độ, kỹ thuật và sức bền thì ở các môn võ, mỗi trận đấu còn là cuộc đấu trí căng thẳng giữa các VĐV. Đoàn thể thao Quân đội đã thi đấu xuất sắc khi giành hạng nhất toàn đoàn các môn: Judo, kurash (võ vật cổ truyền). Trong khi đó, ở môn vovinam, đoàn thể thao Quân đội giành 2 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ, vượt xa chỉ tiêu chuyên môn được giao.

Giành được cả HCV, HCB và HCĐ môn vovinam, VĐV Võ Nguyễn Diễm Quỳnh (Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 2) chia sẻ: “Được khoác trên mình màu áo của đoàn thể thao Quân đội là niềm tự hào lớn đối với tôi. Tôi và các đồng đội luôn thi đấu với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao. Nội dung thi đấu khó khăn, áp lực nhất là đồng đội nữ-long hổ quyền, đòi hỏi sự phối hợp thống nhất, sự đồng đều trong từng động tác của cả đội. Đây là nội dung thi đấu đầu tiên của vovinam Quân đội và chúng tôi hạnh phúc khi giành được tấm HCV, tạo khí thế phấn khởi, tiếp thêm động lực cho toàn đội”.

Thiếu tá QNCN Đào Hoàng Tuấn, HLV trưởng đội vovinam Quân đội thông tin thêm: Thành quả thi đấu của đội thể hiện quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, sự quan tâm đầu tư của các cấp từ nền tảng thể lực đến quá trình huấn luyện với tinh thần kỷ luật và sức vượt ngưỡng cho từng VĐV. Cùng với vovinam, các đội tuyển khác của đoàn thể thao Quân đội đã có sự chuẩn bị tương đối tốt, duy trì được tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh thi đấu.

Đoàn thể thao Quân đội tham gia đại hội với 32/48 môn, trong đó có 19 môn Olympic, 4 môn ASIAD, 9 môn SEA Games và thể thao dân tộc. Đoàn đã thi đấu xong các môn: Bóng bàn, muay, karate, kickboxing, vovinam, judo, đua thuyền, cầu lông, bóng chuyền bãi biển, bơi, kurash...

Khẳng định bản sắc vận động viên Quân đội

Để chuẩn bị tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập, tập huấn gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và ý chí thi đấu cho HLV, VĐV sẵn sàng bước vào đại hội với quyết tâm cao nhất. Sự tỏa sáng của nhiều đội tuyển cho thấy sức mạnh của thể thao Quân đội không chỉ nằm ở những môn chủ lực mà còn được xây dựng từ nền tảng phát triển đa dạng, có chiều sâu.

Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X còn tranh tài đến ngày 12-12 với nhiều bộ môn đang chờ phía trước, đặc biệt là môn điền kinh với nhiều bộ huy chương, hứa hẹn tạo nên sự gay cấn trong cuộc đua trên bảng tổng sắp. Ngay trong ngày 28-11, đoàn thể thao Quân đội đã đón nhận tin vui khi các VĐV đã giành thêm HCV từ môn điền kinh, bắn súng... Từ kinh nghiệm gần 30 năm thi đấu, huấn luyện, Đại tá Hoàng Xuân Vinh, HLV trưởng Đội tuyển bắn súng Quân đội cho rằng: Cuộc đua huy chương tại đại hội lần này có nhiều kịch tính sau khi các địa phương sáp nhập, có điều kiện tập hợp lực lượng VĐV đồng đều và đầu tư mạnh cho môn bắn súng. Cuộc thi nào cũng có áp lực, điều quan trọng là giữ được bình tĩnh. Toàn đội quyết tâm qua từng nội dung thi đấu với mục tiêu giành kết quả tốt nhất.

Võ sĩ đoàn thể thao Quân đội (bên trái) thi đấu đầy quyết tâm ở bộ môn boxing.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tướng Trần Bá Khương, Phó cục trưởng Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, trưởng đoàn thể thao Quân đội tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X, cho biết: Trong chặng đường còn lại của đại hội, đoàn phấn đấu thi đấu với quyết tâm cao nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và bảo đảm an toàn cho VĐV. Sau đại hội, tiếp tục rà soát, phát hiện nhân tố triển vọng; xây dựng lực lượng kế cận, nâng cao chất lượng huấn luyện và tăng cường ứng dụng khoa học thể thao. Ngoài ra, tiếp tục chú trọng chế độ, chính sách, điều kiện tập luyện và cơ hội cọ xát để củng cố, phát triển lực lượng VĐV có trình độ cao, ổn định và bền vững.

Theo Thiếu tướng Trần Bá Khương, bản sắc nổi bật của VĐV Quân đội là tinh thần kỷ luật, ý chí kiên cường, tác phong chính quy và tinh thần đồng đội. Đây là nền tảng giúp VĐV phát huy năng lực chuyên môn, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh quân nhân cách mạng trong hoạt động thể thao. Hơn cả những tấm huy chương, điều đọng lại sau mỗi ngày thi đấu là hình ảnh VĐV của đoàn thể thao Quân đội thi đấu cống hiến hết mình, trung thực và cao thượng. Đó là niềm tự hào, bản sắc của thể thao Quân đội trong ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Tính đến 22 giờ ngày 28-11, đoàn thể thao Quân đội đã giành được 46 HCV, 50 HCB và 68 HCĐ; duy trì vị trí thứ 3/36 đoàn tham gia đại hội.