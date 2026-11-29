Cầu thủ Hồ Thanh Minh lập cú đúp, giúp Hà Nội FC thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2-1. (Ảnh: HNFC)

Sau chuỗi ba trận toàn thua ở các vòng đấu trước, Công an Thành phố Hồ Chí Minh với dàn ngoại binh sung sức quyết tâm giành trọn ba điểm. Những tưởng họ đã hiện thực hóa được mong muốn đó khi Jason Cummings nhanh chóng lập cú đúp ngay trong 40 phút đầu tiên. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà không kéo dài được lâu. Chỉ trong hai phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, từ quả tạt bóng bên cánh phải, Julio Cesar lắc đầu tung lưới của thủ môn Patrik Lê Giang. Một phút sau đó, Matheus Lucas băng xuống đón bóng và sút bóng nóc lưới, gỡ hòa đầy kịch tính 2-2 cho đội bóng phố núi ngay trong hiệp một. Thi đấu hưng phấn, Hoàng Anh Gia Lai có tiếp hai bàn thắng ở nửa cuối hiệp hai. Phút 79, Thanh Long có pha đột phá vào khu vực cấm, dứt điểm chéo góc gia tăng cách biệt 3-1. Đến phút bù giờ của hiệp hai, Nguyễn Minh Tâm tung cú vô-lê ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách. Chiến thắng trên sân khách giúp Hoàng Anh Gia Lai lấy lại tinh thần trong cuộc đua trụ hạng, vượt lên vị trí thứ 12 với chín điểm.

★ Trên sân Hàng Đẫy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã cho thấy khả năng phòng ngự chắc chắn khi giữ sạch lưới trong hiệp một trước dàn sao của Hà Nội FC. Cũng chính họ đã bất ngờ ghi bàn thắng dẫn trước ở hiệp hai. Phút 57, Atshimene bất ngờ sút bóng ở khoảng cách hơn 30m từ ngoài vòng cấm, đưa bóng dội cột dọc vào lưới đội chủ nhà. Khoảng thời gian dài sau đó, Hà Nội FC gần như kiểm soát thế trận, liên tục tấn công, kịch tính của trận đấu đến ở phút 81 khi trung vệ Adriel của Hà Nội FC bị thẻ đỏ khiến họ càng thêm vất vả. Vào thời khắc khó khăn chồng chất, Hà Nội FC phát huy bản lĩnh và ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút 83 và 86 của Hồ Thanh Minh, hoàn tất màn lội ngược dòng đẹp mắt, mang về ba điểm quý giá cho Hà Nội FC. Với kết quả này, đội bóng Thủ đô tạm lên vị trí thứ năm với 15 điểm, xếp ngay sau là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 14 điểm.

Ở trận đấu còn lại tối qua, đội chủ nhà Bắc Ninh đã hòa SHB Đà Nẵng 0-0, với 1 điểm có được đội bóng sông Hàn có 10 điểm đứng ở vị trí thứ 10, xếp trên Bắc Ninh (9 điểm) một bậc