Ngày 6/11, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HGI) công bố Nghị quyết HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt đợt 1.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/11/2026 để thực hiện quyền nhận cổ tức với tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/12/2026.

Với 187,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGI dự kiến chi tổng cộng 131,11 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Nguồn tiền được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ theo báo cáo tài chính riêng bán niên 2026 đã được soát xét.

HĐQT đồng thời ủy quyền cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT – chỉ đạo Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức và công bố thông tin theo quy định.

Quyết định chia cổ tức được đưa ra ngay trước thời điểm cổ phiếu HGI chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM.

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), hơn 187,3 triệu cổ phiếu HGI sẽ có phiên giao dịch đầu tiên vào ngày 9/11/2026, với giá tham chiếu 60.600 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa tham chiếu của doanh nghiệp đạt khoảng 11.350 tỷ đồng.

Bầu Đức báo tin vui lớn.

Trước đó, HGI đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với 18,8 triệu cổ phiếu phát hành mới, giá 60.600 đồng/cổ phiếu, huy động hơn 1.139 tỷ đồng. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ 1.685 tỷ đồng lên 1.873 tỷ đồng.

HGI hiện là công ty con của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG). Theo thông tin từ bản cáo bạch, HAG nắm giữ hơn 142,25 triệu cổ phiếu HGI, tương đương khoảng 75,95% vốn điều lệ sau IPO nếu không thay đổi số cổ phần sở hữu.

Với tỷ lệ cổ tức vừa công bố, nếu giữ nguyên lượng cổ phần trên đến ngày chốt quyền, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến nhận về gần 100 tỷ đồng tiền mặt từ công ty con.

Về hoạt động kinh doanh, HGI là doanh nghiệp nông nghiệp tập trung phát triển vùng trồng tại Lào, với các sản phẩm chủ lực gồm chuối, sầu riêng và những cây trồng đang được mở rộng như cà phê, dâu tằm.

Không chỉ công ty con, HAGL cũng có kế hoạch chia cổ tức trở lại từ năm nay khi lợi nhuận dự kiến tăng mạnh, sau hơn thập kỷ khó khăn.

Theo Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 công bố hồi đầu năm, HAGL kỳ vọng doanh thu 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng, lần lượt 16% và 87% so với năm ngoái - các con số cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Lợi nhuận này cũng gấp đôi thời kỳ hoàng kim của HAGL giai đoạn quanh năm 2010, ở mức quanh mức 2.000 tỷ đồng.

HAGL theo đó dự kiến cổ tức năm 2026 với mức 500 đồng một cổ phiếu cho cổ đông. Lần gần nhất doanh nghiệp chia tiền mặt là cho năm 2012 với tỷ lệ 5% và chia cổ tức cổ phiếu năm 2013 là 10%.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL ghi nhận doanh thu thuần gần 4.948 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.674 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.432 tỷ đồng, tăng 95%.

Doanh thu giảm song lợi nhuận đột biến, nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ công ty phát sinh khoản thu nhập 1.535 tỷ đồng từ chi phí lãi trái phiếu được miễn giảm. Số lãi vay này được giảm bởi Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (công ty con thuộc Bộ Tài chính).

Với kết quả này, HAGL đã hoàn thành khoảng 57% kế hoạch doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026.