Giá vàng thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 năm

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá vàng thế giới giảm 3% trong phiên 12/11, đánh dấu phiên sụt giảm thứ 3 liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong hơn một năm qua.

Nguyên nhân là do giá dầu tăng trong bối cảnh hy vọng về hòa bình tại Trung Đông mong manh, gây lo ngại về lạm phát cao hơn và lãi suất duy trì ở mức cao.

Giá vàng giao ngay giảm 2,7% xuống 3.880,93 USD/ounce vào lúc 13 giờ 53 phút theo giờ miền Đông nước Mỹ (1 giờ 53 phút sáng 13/11 theo giờ Việt Nam), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 trong phiên. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 2,9%, xuống 3.885,30 USD/ounce.

Giá dầu tăng sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần một thỏa thuận với Iran, cho thấy không có nhiều hy vọng về một thỏa thuận hoà bình tại Trung Đông. Điều này gây quan ngại về lạm phát, đồng thời củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Theo giới phân tích, số liệu lạm phát mới công bố của Mỹ cao hơn dự kiến, cùng với những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed trong tuần này và việc đồng USD lên mức cao nhất trong gần 19 tháng đang gây áp lực đẩy giá vàng xuống thấp hơn.

Các nhà giao dịch hiện dự báo xác suất 87% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12 tới, trong khi khả năng của một đợt tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, cũng cao hơn. Lãi suất tăng sẽ làm giảm sức hấp dẫn của loại tài sản không sinh lời như vàng.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ số liệu về chỉ số giá sản xuất của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 13/11.

Trong phiên này, giá bạc giao ngay giảm 3% xuống 50,12 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/11 trong phiên. Giá bạch kim giao ngay giảm 1,2% xuống 1.518,49 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ ngày 6/11. Giá palladium giao ngay giảm 3,1% xuống 995,91 USD/ounce, chỉ một ngày sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 22/10.

Tại Việt Nam, sáng 13/11, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 136,00-139,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.