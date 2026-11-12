Dược Hậu Giang (DHG) tạm ứng cổ tức 60%, lợi nhuận quý 3 chạm đáy nhiều năm

Kế hoạch chi gần 800 tỷ đồng tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%

Thông báo mới nhất từ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cho biết doanh nghiệp sẽ tiến hành chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt một năm 2026 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả được Hội đồng quản trị phê duyệt lên tới 60%, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận về 6.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào ngày 24/12 và ngày đăng ký cuối cùng rơi vào ngày 25/12 sắp tới.

Với quy mô hơn 130,75 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành trên thị trường chứng khoán, ước tính Dược Hậu Giang sẽ phải chi khoảng 784,5 tỷ đồng để hoàn tất đợt trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Theo kế hoạch tài chính của doanh nghiệp, thời gian thanh toán dòng tiền này dự kiến diễn ra vào ngày 14/4/2027.

Truyền thống chi trả cổ tức cao bằng tiền mặt luôn được doanh nghiệp ngành dược này duy trì đều đặn qua các năm. Trước đợt tạm ứng này, công ty đã hoàn tất việc chia cổ tức năm 2025 qua hai đợt với tổng tỷ lệ lên tới 100% bằng tiền mặt. Tổng số tiền doanh nghiệp đã trích xuất từ lợi nhuận chưa phân phối để chi trả cho năm tài chính 2025 đạt mức 1.307,5 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý 3 chạm đáy và tiến độ hoàn thành kế hoạch năm

Dòng tiền cổ tức dồi dào được công bố ngay sau khi doanh nghiệp trải qua một quý kinh doanh với nhiều thử thách. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Dược Hậu Giang ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm doanh thu kéo theo lợi nhuận sau thuế lao dốc 53%, chỉ còn đạt 98,5 tỷ đồng. Dữ liệu thống kê cho thấy đây là mức lợi nhuận theo quý thấp nhất của doanh nghiệp kể từ quý 1 năm 2011.

Giải trình về sự sa sút này, ban lãnh đạo công ty cho biết nguyên nhân cốt lõi xuất phát từ sự sụt giảm doanh thu thuần làm thu hẹp quy mô lợi nhuận gộp. Đồng thời, cấu trúc chi phí của doanh nghiệp cũng phình to khi một số khoản chi phí hoạt động gia tăng. Đặc biệt, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tăng vọt so với cùng kỳ do chịu tác động trực tiếp từ quy định mới về thuế tối thiểu toàn cầu áp dụng tại Việt Nam.

Dù kết quả kinh doanh quý 3 kém khả quan, bức tranh tài chính lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Dược Hậu Giang vẫn giữ được nhịp độ ổn định. Doanh thu thuần 9 tháng đạt 3.584 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức 839 tỷ đồng, tăng gần 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 713 tỷ đồng, gần như đi ngang so với thành tích đạt được của năm ngoái.

Bước vào năm tài chính 2026, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu chinh phục mốc doanh thu thuần 5.530 tỷ đồng và kỳ vọng mang về 1.007 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với thành quả đạt được sau ba phần tư chặng đường, doanh nghiệp dược phẩm này đã thực hiện được 64,8% chỉ tiêu doanh thu. Xét về hiệu quả sinh lời, công ty đã xuất sắc bám sát đích đến khi hoàn thành tới 83,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của cả năm.