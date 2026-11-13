Doanh số xe điện hóa toàn cầu tăng trưởng trở lại trong tháng 10

Theo công ty nghiên cứu thị trường Benchmark Mineral Intelligence, doanh số xe thuần điện (BEV) và plug-in hybrid (PHEV) trên toàn cầu đạt 2,09 triệu chiếc trong tháng 10/2026, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm, lượng xe điện hóa được bán ra đạt 17,5 triệu chiếc, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh số xe điện hóa (BEV và PHEV) toàn cầu ghi nhận mức tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ đầu năm, con số này đạt 17,5 triệu chiếc, tăng 5% so với năm ngoái.

Sự phục hồi này diễn ra trong bối cảnh thị trường Trung Quốc vẫn ghi nhận mức suy giảm so với năm trước. Giám đốc Dữ liệu của Benchmark Mineral Intelligence Charles Lester nhận xét nhu cầu nội địa Trung Quốc đi xuống đã thúc đẩy nhiều nhà sản xuất OEM đẩy mạnh xuất khẩu, qua đó đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tại các thị trường khác.

Cụ thể, doanh số xe năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc giảm 12% so với cùng kỳ, nhưng mức sụt giảm đã thu hẹp. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục đóng vai trò quan trọng khi lượng xe du lịch NEV xuất khẩu đạt gần 600.000 chiếc, thiết lập kỷ lục mới theo tháng.

Tại Trung Quốc, doanh số xe năng lượng mới (NEV) giảm 12% trong tháng 10/2026. Trong khi đó, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng 36%. Thị trường Bắc Mỹ cũng ghi nhận mức tăng 24%.

Châu Âu là một trong những động lực tăng trưởng chính của thị trường xe điện toàn cầu, với doanh số tăng 36% trong tháng 10/2026. Kết quả này được hỗ trợ bởi các chương trình trợ cấp của chính phủ, giá nhiên liệu gia tăng, những quy định về khí thải của Liên minh châu Âu (EU) và sự xuất hiện ngày càng nhiều của các mẫu xe mới.

Tại Bắc Mỹ, doanh số xe điện hóa tăng 24%, đánh dấu sự trở lại của khu vực này với đà tăng trưởng. Tuy nhiên, kết quả trên chưa phản ánh sự phục hồi thực sự của thị trường Mỹ. Tháng 10 là kỳ thống kê đầu tiên so sánh với giai đoạn không còn áp dụng khoản tín dụng thuế liên bang dành cho người mua xe điện tại Mỹ, cho thấy thị trường đang dần ổn định ở mức doanh số thấp hơn trước đây, thay vì thực sự phục hồi sau khi các ưu đãi thuế liên bang kết thúc.

Nhóm các thị trường còn lại trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, lên tới 85%. Tổng doanh số tại nhóm này thậm chí vượt Bắc Mỹ, chủ yếu nhờ lượng xe Trung Quốc xuất khẩu sang các thị trường quốc tế tăng mạnh.

Đáng chú ý, nhóm các thị trường còn lại trên thế giới ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, lên tới 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh số tại nhóm này thậm chí vượt Bắc Mỹ, chủ yếu nhờ lượng xe Trung Quốc xuất khẩu sang các thị trường quốc tế tăng mạnh.

Dữ liệu tháng 10/2026 cho thấy thị trường xe điện hóa toàn cầu vẫn duy trì đà mở rộng, dù tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực có sự khác biệt đáng kể. Trong khi châu Âu tiếp tục hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ và các quy định khí thải, hoạt động xuất khẩu của các hãng xe Trung Quốc đang ngày càng trở thành yếu tố quan trọng đối với nhu cầu EV tại những thị trường ngoài Trung Quốc.