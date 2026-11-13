Chính quyền Nam Nha Trang cam kết đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Ngày 12/11/2026, tại Tòa nhà VCN, số 2 Tố Hữu, UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại năm 2026 giữa lãnh đạo địa phương với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên địa bàn.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nam Nha Trang; đại diện các sở, ban, ngành liên quan, các phòng chuyên môn cùng đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Tại hội nghị, UBND phường đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các quy hoạch và định hướng phát triển địa phương. Với mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, lãnh đạo phường khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn nêu những vấn đề tồn đọng để phiên đối thoại đi vào thực chất, hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Minh- Chủ tịch UBND P.Nam Nha Trang phát biểu khai mạc

Ông Trần Nam Bình - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: UBND phường cần xác định hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên; chủ động nắm bắt, lắng nghe và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc chính đáng của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Ông Nguyễn Nam Bình phát biểu chỉ đạo

Các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu ra những vướng mắc, tồn đọng

Tại phiên đối thoại, đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã thẳng thắn nêu nhiều khó khăn, kiến nghị liên quan đến quy định về mô hình hoạt động hộ kinh doanh; gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò chơi điện tử; đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số; chính sách thuế và giải pháp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi...

Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang đề nghị các phòng, ban và cơ quan chuyên môn tập trung trả lời từng kiến nghị, không né tránh những vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải. Đối với vướng mắc thuộc thẩm quyền, địa phương sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm; những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét.

Lãnh đạo phường cũng yêu cầu chú trọng hướng dẫn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện các quy định mới về thuế, kế toán, đăng ký kinh doanh, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, chấn chỉnh biểu hiện gây phiền hà, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công khai quy trình và thời gian giải quyết công việc nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp được khuyến khích chủ động phân tích tác động thị trường, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp; phát huy tinh thần đồng hành, trách nhiệm với địa phương, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh việc đối thoại với doanh nghiệp không nên chỉ dừng lại ở những hội nghị định kỳ hằng năm mà cần chuyển mạnh sang phương thức thường xuyên lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết kịp thời vấn đề phát sinh.

Theo đó, UBND phường sẽ nghiên cứu đa dạng hóa hình thức tương tác, hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các buổi gặp gỡ định kỳ theo mô hình “cà phê doanh nhân”, đối thoại chuyên đề với sự tham gia của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chuyên gia. Đối với những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều doanh nghiệp hoặc lĩnh vực, địa phương sẽ nghiên cứu tổ chức tập huấn, tọa đàm, đối thoại tập trung để trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ.

Đại diện các cơ quan chức năng lần lượt giải đáp, tháo gỡ từng khúc mắc của doanh nghiệp

Đồng thời, phường sẽ nghiên cứu thiết lập các kênh tiếp nhận thông tin trực tuyến, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh phản ánh, kiến nghị, được hỗ trợ kịp thời mà không phải chờ đến các hội nghị đối thoại.

Chủ tịch UBND phường khẳng định chính quyền địa phương luôn sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh; cầu thị tiếp nhận hướng dẫn của cơ quan cấp trên, ý kiến tư vấn của chuyên gia để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Thông qua hội nghị, phường Nam Nha Trang kỳ vọng tăng cường kết nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường thuận lợi để khu vực kinh tế tư nhân phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.