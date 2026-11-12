Tập đoàn Bảo Việt (BVH) chi hơn 600 tỷ đồng trả cổ tức, lợi nhuận 9 tháng bứt phá mạnh mẽ

Kế hoạch phân bổ hơn 600 tỷ đồng tiền mặt chi trả cổ tức cho cổ đông

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán BVH) vừa phát đi thông báo chính thức về ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho năm tài chính 2025. Theo lịch trình cụ thể, ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào ngày 26/11 và ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách là ngày 27/11 sắp tới. Quá trình thanh toán tiền mặt vào tài khoản của các cổ đông dự kiến sẽ được thực hiện vào ngày 28/12.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, tỷ lệ chi trả đợt này được chốt ở mức 8,09%. Quy đổi theo tỷ lệ này, nhà đầu tư sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận về khoản tiền mặt 809 đồng. Với quy mô hơn 742,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành trên thị trường, Tập đoàn Bảo Việt ước tính phải giải ngân hơn 600 tỷ đồng để hoàn tất nghĩa vụ chi trả cho các cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh khoản tiền mặt phân bổ trực tiếp cho nhà đầu tư, hội đồng quản trị cũng đã thống nhất kế hoạch sử dụng phần lợi nhuận giữ lại. Sau khi hoàn tất việc chia cổ tức và trích lập các quỹ theo đúng quy định hiện hành, phần lợi nhuận còn lại của năm tài chính 2025 ghi nhận mức 684,7 tỷ đồng. Nguồn vốn này sẽ được tập đoàn giữ lại để bổ sung vào ngân sách chi trả cổ tức cho những năm tiếp theo, bảo đảm dòng tiền ổn định và lợi ích dài hạn cho các nhà đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp.

Quy mô tài sản tiệm cận 12 tỷ USD và kết quả lợi nhuận tăng trưởng mạnh

Bức tranh tài chính chín tháng đầu năm 2026 của Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc trên hầu hết các chỉ tiêu trọng yếu. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy tổng doanh thu của toàn tập đoàn đạt 47.928 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025. Sự gia tăng ổn định của dòng tiền doanh thu đã thúc đẩy lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt chạm mức 3.299 tỷ đồng và 2.698 tỷ đồng. Các con số này tương ứng với biên độ tăng trưởng lần lượt là 24,3% và 23,9% so với thành tích đạt được của năm trước.

Điểm nhấn đáng chú ý khác nằm ở quy mô tài sản khổng lồ của định chế tài chính này. Tại thời điểm kết thúc quý 3 ngày 30/09/2026, tổng tài sản hợp nhất của Bảo Việt đã vươn lên mức 305.991 tỷ đồng, tương đương gần 12 tỷ USD. Con số này đại diện cho mức tăng trưởng 4,9% so với thời điểm chốt sổ cuối năm 2025, tiếp tục củng cố vị thế vững chắc của doanh nghiệp trên thị trường tài chính bảo hiểm Việt Nam.

Xét riêng tại công ty mẹ, hoạt động kinh doanh cũng bám sát tiến độ kế hoạch cả năm đã đề ra. Tổng doanh thu chín tháng tại công ty mẹ đạt 1.480 tỷ đồng, mang về khoản lợi nhuận sau thuế 1.007 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 11,5% và 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, tổng tài sản của công ty mẹ đạt 19.730 tỷ đồng và quy mô vốn chủ sở hữu đạt 18.895 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng lần lượt 5,2% và 2% so với thời điểm đầu năm.