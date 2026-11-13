Tây Ninh lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ khu dân cư

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Là một trong 16 địa phương được tỉnh lựa chọn tổ chức điểm, sự kiện tạo không gian sinh hoạt cộng đồng ấm áp, giúp nhân dân gặp gỡ, giao lưu, nhìn lại kết quả xây dựng khu dân cư và thắt chặt tình làng nghĩa xóm.

Phường Trảng Bàng hiện có 8 khu phố, 295 tổ dân cư tự quản, với 14.214 hộ, 57.589 nhân khẩu và khoảng 30% dân số là đồng bào có đạo (Cao Đài, Phật giáo, Công giáo).

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tân - TTXVNm. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Đánh giá về công tác Mặt trận, ông Trần Khải Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Trảng Bàng cho biết, địa phương chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư người dân đến cấp ủy, chính quyền. Trong năm 2026, phường tổ chức 320 cuộc tuyên truyền, thu hút 15.842 lượt người tham dự cùng hơn 25.000 lượt tương tác trên nền tảng số.

Tinh thần đoàn kết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực: vận động bố trí 240 thùng rác; trồng 1.700 cây xanh và hoa các loại; huy động 2.850 lượt người vệ sinh hơn 10km đường giao thông. Tiêu biểu như ông Đỗ Anh Dũng (khu phố An Hội) tự nguyện hiến 500m² đất để mở rộng đường; ông Nguyễn Tuấn Anh (khu phố Hòa Bình) hỗ trợ 80 triệu đồng bê tông hóa hẻm giao thông dài 300m.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn trao kinh phí xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết cho đại diện địa phương. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Công tác an sinh xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật với hơn 1,7 tỷ đồng vận động cho Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình xã hội; xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết, 1 căn nhà tình nghĩa Quân - Dân (510 triệu đồng); trao 2.993 phần quà (hơn 1,2 tỷ đồng) và khám bệnh miễn phí cho hơn 2.000 người.

Đáng chú ý, phong trào “Bình dân học vụ số” qua 36 cuộc hướng dẫn đã giúp hơn 2.230 lượt người tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Nhờ đó, kinh tế địa phương phát triển mạnh mẽ với 341 doanh nghiệp, thu ngân sách đạt hơn 105,3 tỷ đồng (đạt 100,2% kế hoạch) và không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Trong không khí vui tươi của Ngày hội, ông Trần Văn Mạnh, ngụ khu phố Lộc Du, phường Trảng Bàng phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia Ngày hội. Đây là dịp để người dân gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất. Gia đình tôi tiếp tục chung sức xây dựng địa phương ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển”.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn ghi nhận, biểu dương những kết quả địa phương đạt được. Ông nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết phải được thể hiện qua những việc làm gần gũi hằng ngày như hỗ trợ người khó khăn, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Trước những áp lực về hạ tầng, môi trường và đời sống lao động nhập cư tại địa bàn phát triển công nghiệp mạnh như Trảng Bàng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc tiếp tục gần dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo hộ cận nghèo, bảo tồn bản sắc văn hóa và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Tiến Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Ngày hội năm 2026 được tổ chức tại 96 xã, phường (với 16 liên khu dân cư làm điểm cấp tỉnh) từ ngày 9-30/11, riêng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết diễn ra từ 18-24/11.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Các hoạt động được thiết kế gần gũi, thiết thực thông qua văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, hướng dẫn kỹ năng số, kết hợp lắng nghe ý kiến nhân dân và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo đòn bẩy thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh.