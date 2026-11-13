Doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng, đón đơn hàng mới

Nhu cầu nhân lực ngành may mặc tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

Những tháng cuối năm 2026 và 6 tháng đầu năm 2027, nhu cầu tuyển dụng tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được dự báo tiếp tục tăng. Đơn hàng gia tăng, kế hoạch mở rộng sản xuất khiến nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp: Yên Bình, Điềm Thụy, Sông Công I, Sông Công II và Nam Phổ Yên.

Tại Khu công nghiệp Yên Bình, Công ty TNHH Kỹ thuật Vật liệu mới HENGXIN Việt Nam hiện có gần 500 lao động, mỗi tháng xuất khẩu 2 lô hàng sang Mỹ. Đơn hàng tăng so với cùng kỳ là cơ sở để doanh nghiệp tính toán bổ sung nhân lực, đáp ứng yêu cầu sản xuất trong thời gian tới.

Ông ZHU GUAN JUN, Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Vật liệu mới HENGXIN Việt Nam, cho biết: Đơn hàng tăng so với cùng kỳ tạo điều kiện để Công ty duy trì sản xuất, đồng thời có kế hoạch tuyển thêm lao động.

Nếu HENGXIN chú trọng củng cố lực lượng lao động để đáp ứng các hợp đồng xuất khẩu thì tại lĩnh vực may mặc, nhu cầu tuyển dụng mới đã được doanh nghiệp xác định bằng những chỉ tiêu cụ thể. Công ty TNHH Shints BVT, Chi nhánh Thái Nguyên, dự kiến tuyển thêm từ 200 - 300 lao động, chủ yếu là công nhân may, ưu tiên người đã qua đào tạo và có tay nghề.

Bà Nguyễn Thị Lý, đại diện Công ty TNHH Shints BVT, Chi nhánh Thái Nguyên, chia sẻ: Doanh nghiệp đang đẩy mạnh tuyển dụng thông qua các ngày hội việc làm, đồng thời kết nối trực tiếp với các địa phương để tìm kiếm nguồn nhân lực.

Đơn hàng xuất khẩu tăng, tạo động lực để doanh nghiệp bổ sung lao động.

Theo khảo sát 776 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhu cầu tuyển dụng trong quý III-2026 là 14.284 lao động. Riêng quý IV-2026, tổng nhu cầu tuyển dụng được dự báo dao động từ 17.000 - 22.000 lao động. Những con số này cho thấy thị trường lao động tiếp tục có nhu cầu lớn, nhất là tại các khu công nghiệp.

Ông Nguyễn Đắc Tuyền, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, nhận định: Doanh nghiệp ngày càng chú trọng tuyển dụng lao động có tay nghề cao để vận hành các dây chuyền hiện đại. Để giải quyết bài toán này, Trung tâm sẽ tiếp tục tổ chức linh hoạt các phiên giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp trực tuyến, tăng cường kết nối giữa người lao động địa phương với doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu tuyển dụng.

Bên cạnh nhu cầu tuyển mới, sự gia tăng đơn hàng và mở rộng sản xuất cũng kéo theo tình trạng dịch chuyển lao động giữa các doanh nghiệp, ngành nghề. Cạnh tranh trong thu hút nhân lực ngày càng rõ nét, tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt lao động cục bộ vào những thời kỳ cao điểm sản xuất. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng và doanh nghiệp phải có giải pháp đồng bộ nhằm ổn định thị trường lao động, bảo đảm nguồn cung nhân lực lâu dài.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Bạo, Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ, cho biết: Trước thực trạng cạnh tranh và dịch chuyển nhân lực, Sở đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành, triển khai các chương trình, kế hoạch với 5 nhóm giải pháp trọng tâm.

Trong đó, tập trung thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; phát triển thị trường lao động, tăng cường kết nối cung - cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng và người lao động tìm kiếm việc làm; phối hợp giải quyết việc làm, ổn định nguồn nhân lực tại các khu, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng nghề và năng suất lao động; đồng thời bảo đảm quyền lợi, chế độ, chính sách và ổn định đời sống người lao động.

Nhu cầu tuyển dụng gia tăng vừa mở ra cơ hội việc làm cho người lao động, vừa tạo thêm động lực để thị trường lao động Thái Nguyên phát triển.