Xuyên thủng mốc 3.900 USD, vàng thế giới lập đáy mới

Theo dữ liệu giao dịch trực tuyến thời gian thực từ GoldPrice.org và các phân tích kỹ thuật từ FXEmpire, FXStreet, giá vàng giao ngay đang được định vị ở mốc 3.881 USD/ounce (thử thách mức đáy mới của năm quanh dải 3.851-3.880 USD/ounce).

Kim loại quý chịu áp lực giảm gần 4% khi chỉ số USD Index (DXY) bứt phá mô hình cờ tăng và leo lên mức đỉnh 19 tháng.

Đà bán tháo lan rộng sau khi cựu Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ không cần một thỏa thuận với Iran, dập tắt kỳ vọng kết thúc xung đột và đẩy giá dầu phục hồi trở lại.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định giá năng lượng leo thang tiếp tục củng cố lập trường diều hâu của FED, tạo ra môi trường lãi suất cao và là cơn gió ngược nặng nề đối với kim loại quý.

Cùng thời điểm, Thống đốc FED Christopher Waller gợi ý về khả năng nâng lãi suất tới 50 điểm cơ bản nếu lạm phát lõi tiếp tục neo cao. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm vượt 4,86% và kỳ hạn 10 năm vượt 5,10%, gia tăng chi phí cơ hội đè nặng lên tài sản phi lợi suất.

Dưới lăng kính phân tích kỹ thuật của chuyên gia Bruce Powers và Anna Radomska từ FXEmpire, việc đứt gãy chốt chặn 3.890-3.900 USD cùng đường xu hướng tăng dài hạn trên biểu đồ tuần đã kích hoạt tín hiệu bán tháo tiếp diễn.

Đà giảm đang mở đường cho giá vàng hướng tới các dải hỗ trợ tiếp theo tại 3.805-3.828 USD, mục tiêu mở rộng Fibonacci tại 3.794 USD và dải đệm 3.650-3.705 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, đường MA 100 ngày quanh mốc 4.200 USD và dải giữa Bollinger Bands tại 4.038 USD/ounce đóng vai trò là các ngưỡng cản then chốt.

Sức ép thắt chặt tiền tệ lan tỏa mạnh sang toàn bộ nhóm kim loại quý liên thông. Giá bạc giao ngay lao dốc 2,85%, lùi về mốc 50,11 USD/ounce khi tỷ lệ Vàng/Bạc (Gold/Silver ratio) leo dốc lên 77,50 USD.

Bạc đã xuyên thủng dải hỗ trợ 51-52 USD và chật vật bảo vệ mốc tâm lý 50 USD; nếu đứt gãy sẽ mở đường về dải 47-48 USD/ounce.

Cùng thời điểm, giá bạch kim giao ngay giảm 1,60% xuống mốc 1.507 USD/ounce, chịu áp lực từ đà sụt giảm 3,6% của thị trường palladium và đang kiểm thử dải hỗ trợ 1.440-1.460 USD/ounce.

Giới phân tích tài chính quốc tế nhận định, báo cáo Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ công bố hôm nay sẽ là thước đo kiểm chứng liệu dải 3.850 USD có đủ sức ngăn đà xả hàng hay đẩy giá vàng lùi sâu về các mốc sàn kỹ thuật thấp hơn.