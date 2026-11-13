Giá lúa gạo hôm nay 13.11.2026: Lúa thơm vững, báo giá gạo chưa đồng nhất

Nguồn lúa tươi cuối vụ còn hạn chế, song bên mua chưa tăng thu gom rõ rệt. Trong khi giá lúa thơm được các bản tin ghi nhận khá thống nhất, chênh lệch ở một số báo giá gạo nguyên liệu khiến việc xác định mặt bằng giao dịch cần thận trọng hơn.

Hình minh họa

Lúa tươi: OM18 và Đài Thơm 8 cùng khoảng giá

Bảng lúa tươi ĐBSCL sử dụng dữ liệu công bố ngày 12.11.2026, không phải khảo sát sáng 13.11.

DS1 tiếp tục có khoảng giá cao nhất trong nhóm được ghi nhận. OM18 và Đài Thơm 8 cùng nằm ngay phía dưới, còn IR50404 có đầu dưới khoảng giá thấp nhất.

Nguồn lúa thu hoạch còn lại không nhiều, nhưng giao dịch mới vẫn diễn ra cầm chừng. Sự hạn chế về nguồn hàng vì vậy chưa tự động chuyển thành một đợt tăng giá trên diện rộng.

Gạo nguyên liệu, phụ phẩm: Hai bộ báo giá cần giữ riêng

Giá gạo nguyên liệu trong hai bản tin ngày 12.11, đơn vị đồng/kg:

Hai bộ khớp nhau ở OM18 và Đài Thơm 8 nhưng khác giá IR504, đặc biệt là OM5451. Chưa xác minh được phạm vi khảo sát và quy cách hàng có tương thích hay không, nên không gộp các mức này thành một khoảng giá chung hoặc lấy chênh lệch giữa hai bản tin làm mức tăng trong ngày.

Tên “CL” được giữ nguyên theo bản công bố, chưa đủ căn cứ đổi thành CL555.

Phụ phẩm ngày 12.11, đơn vị đồng/kg:

“Tấm thơm” và “tấm” được giữ tách biệt theo tên công bố. Chưa có dữ liệu so sánh tương thích để tính biến động giữa hai bộ phụ phẩm.

Giá chào xuất khẩu Việt Nam tham chiếu bản tin 10:58 ngày 12.11, đơn vị USD/tấn:

Đây là giá chào tham khảo trước ngày xuất bản, chưa phải giá hợp đồng mới của ngày 13.11. Các bản tin sử dụng mốc so sánh khác nhau, nên bài không quy thành một mức tăng chung của thị trường xuất khẩu.

Dự báo ngày 13.11: Sức mua quyết định khả năng giữ giá

Ghi nhận mới cho thấy kho tại An Giang vẫn mua đều, trong khi một số điểm tại Đồng Tháp mua chậm và lựa hàng. Nguồn lúa cuối vụ ít tạo yếu tố hỗ trợ, nhưng nhu cầu thu mua chưa sôi động sẽ hạn chế khả năng tăng giá lan rộng.

Nếu đơn hàng xuất khẩu kéo các kho tăng mua, lúa thơm và gạo nguyên liệu có thể được nâng đỡ trong ngày 13.11. Ngược lại, người mua tiếp tục thận trọng sẽ khiến giá chào cao khó chuyển thành giao dịch thực tế.

Với những mặt hàng đang có báo giá chênh lệch lớn, cần thêm xác nhận về chất lượng và điều kiện giao nhận trước khi đánh giá xu hướng. Tại giờ chốt tối 12.11, chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng giảm cụ thể cho từng loại lúa, gạo.