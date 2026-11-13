Vừa thay Jensen Huang, CEO tạm quyền NVIDIA tuyên bố: 'Sức mạnh của công ty chưa bao giờ chỉ đến từ một người'

Ngày 12/11/2026, Hội đồng quản trị NVIDIA (NASDAQ: NVDA) thông báo Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên Hội đồng quản trị của công ty. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO) hiện tại của NVIDIA, đã đồng ý đảm nhận vị trí CEO tạm quyền. Bà sẽ tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch điều hành và CFO trong thời gian điều hành công ty, cho đến khi một CEO chính thức được bổ nhiệm.

Giám đốc tài chính NVIDIA Colette Kress. Ảnh: NVIDIA/Reuters.

Hội đồng quản trị NVIDIA cho biết đang bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới, đồng thời xem xét cả những ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài công ty.

Cùng với quyết định thay đổi vị trí CEO, NVIDIA bổ nhiệm Harvey C. Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử công ty.

Ông Jones có hơn 30 năm kinh nghiệm với tư cách doanh nhân, lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Trước đây, ông từng giữ chức CEO kiêm Chủ tịch điều hành của Synopsys.

Phát biểu về quyết định bổ nhiệm, Harvey Jones, Chủ tịch Hội đồng quản trị NVIDIA, cho biết: “Colette đã góp phần dẫn dắt NVIDIA vượt qua giai đoạn tăng trưởng phi thường và có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, vận hành cũng như tình hình tài chính của công ty”.

Ông nhấn mạnh Kress nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, những người đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược và thúc đẩy lộ trình phát triển công nghệ của NVIDIA.

Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng vào Colette Kress cùng đội ngũ lãnh đạo, đồng thời kỳ vọng hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và kế hoạch phát triển sản phẩm của công ty sẽ tiếp tục diễn ra bình thường, không bị gián đoạn.

Colette Kress khẳng định sức mạnh của NVIDIA đến từ tập thể

Trong phát biểu đầu tiên trên cương vị CEO tạm quyền, Colette Kress cho biết:

“Sức mạnh của NVIDIA từ trước đến nay luôn đến từ con người của công ty. Cùng với đội ngũ lãnh đạo, tôi cam kết tiếp tục phát triển nền tảng phi thường mà Jensen đã xây dựng trong suốt 33 năm qua”.

Logo của NVIDIA được trưng bày tại triển lãm Computex Taipei, một trong những sự kiện triển lãm máy tính và công nghệ lớn nhất thế giới, ở Đài Bắc, Đài Loan, ngày 3/6/2026. Ảnh: Chiang Ying-ying/AP.

Bà khẳng định NVIDIA sẽ tiếp tục thúc đẩy những công việc đã giúp công ty trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về điện toán tăng tốc và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời nắm bắt các cơ hội phía trước.

Trọng tâm của NVIDIA vẫn là phục vụ khách hàng, đối tác, nhà phát triển và cổ đông.

Hội đồng quản trị NVIDIA ghi nhận những đóng góp sâu sắc của Jensen Huang đối với công ty và ngành công nghiệp công nghệ.

Thông cáo nhấn mạnh NVIDIA hiện là một trong những doanh nghiệp công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới, đồng thời gửi lời cảm ơn Jensen Huang vì những đóng góp to lớn của ông cho công ty cũng như toàn ngành.

NVIDIA xác nhận sẽ công bố kết quả tài chính quý III năm tài chính 2027 vào ngày 17/11/2026, khoảng 13h20 theo giờ Thái Bình Dương. Cuộc họp trao đổi kết quả kinh doanh với các nhà đầu tư dự kiến diễn ra lúc 14h cùng ngày.