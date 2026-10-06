Bắt người mua, lộ kẻ bán
Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Đồng Thuận (tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang Phạm Công Bắc (2000, trú xã Tân Mỹ, Quảng Trị) có hành vi tàng trữ 2 viên nén mà đối tượng khai là ma túy hồng phiến mua của Nguyễn Xuân Lộc (1975, trú phường Đồng Thuận).
Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Lộc, lực lượng Công an thu giữ 129 viên ma túy hồng phiến. Kết quả điều tra bước đầu xác định, Lộc có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Phạm Công Bắc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Phạm Công Bắc về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Nguyễn Xuân Lộc về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-nguoi-mua-lo-ke-ban-post358994.html